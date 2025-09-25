Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Geocaching celebra el 25è aniversari amb una gran festa i activitats relacionades amb la geocerca

L'efemèride tindrà lloc del 26 al 28 de setembre al pavelló de Sant Dalmai de Vilobí d'Onyar

Una de les activitats que proposa el GiroAplec.

Redacció

Vilobí d'Onyar

El pavelló de Sant Dalmai, serà el centre del GiroAplec Vilobí d’Onyar 2025, la gran festa de les comarques gironines per a la celebració del 25è aniversari del naixement del Geocaching, programada per al cap de setmana del 26 al 28 de setembre i organitzada per l’Associació Gironina de Geocaching.

Una activitat d'una edició passada.

Ja gairebé és tot a punt per acollir els més de 300 equips que ja hi han confirmat la participació, equips provinents de Catalunya, de la resta de l’Estat, de diferents països europeus (Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Suïssa) i americans (Argentina i Estats Units d’Amèrica).

Durant els tres dies del cap de setmana, els jugadors podran gaudir de tot un seguit de propostes i activitats relacionades amb la geocerca.

Enguany se celebra el 25è aniversari del naixement del Geocaching.

L’Associació Gironina de Geocaching, com a organitzadora del GiroAplec Vilobí d’Onyar 2025, vol donar a conèixer la festa de celebració del 25è aniversari del naixement del Geocaching, trobada que és la manifestació més evident del vessant social del joc.

Alhora, també vol aprofitar l’oportunitat de descobrir la geocerca a qui no la conegui; en definitiva, d’obrir les portes a un joc que barreja l’oci, la descoberta de l’entorn, l’activitat física i la interacció personal i social, i que atrau milions de persones arreu del món.

