Santa Coloma busca fuites en 94 quilòmetres de la xarxa d'aigua amb detectors acústics

Durant quatre setmanes es radiografiarà les instal·lacions per poder reparar-les i millorar l'eficiència

La reparació de fuites a Santa Coloma de Farners.

La reparació de fuites a Santa Coloma de Farners.

Carme Vilà

Santa Coloma de Farners

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha començat els treballs per localitzar i reparar fuites als 94 quilòmetres de la xarxa d'abastament d'aigua potable. Es porta a terme amb equips de detecció acústica avançada (geòfon i correlador eletroacústic). Durant quatre setmanes s'actuarà al conjunt de la xarxa per tal de millorar l'eficiència del servei, "en un momnet marcat per la situació de sequera" constata el govern (Junts, PSC). Es calcula que millorarà el rendiment un 4%.

L'actuació té un pressupost de 175.821 euros i la porta a terme l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

Els treballs es porten a terme al nucli urbà i a la Urbanització de Santa Coloma Residencial.

A partir dels estudis previs i mapes de calor d’avaries, s'aniran detectant i reparant les fuitis, així com la renovació de trams de canonades, d’escomeses i la reparació puntual en aquells punts que presenten més incidències. Els treballs tenen un termini d'execució de quatre setmanes.

El govern remarca que "suposarà una millora del rendiment tècnic hidràulic del municipi d’un 4%, contribuint a garantir l’estalvi d’aigua i a minimitzar els efectes de possibles restriccions derivades de la situació de sequera". El volum d'aigua que es perd es reduirà i això minimitzarà l'impacte de possibles restriccions en el subministrament.

Per al finançament de l’actuació, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha rebut una subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024 de 87.652,90 euros, i una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa de 67.097,69 euros.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament, comunica el govern, "reafirma el seu compromís amb la gestió sostenible dels recursos hídrics, la modernització de les infraestructures i la millora del servei d’aigua potable per a tots els veïns".

Tècnics treballant en la reparació de fuites.

Tècnics treballant en la reparació de fuites. / Ajuntament de Santa Coloma de Farners

