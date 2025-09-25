Tossa de Mar incrementa el rebut de l'aigua entre un 5% i un 11% i es manté entre els municipis més cars
El govern sosté que és el primer increment des del 2013, i era necessari equilibrar el cost
L'Associació d'Hosteleria de Tossa de Mar denuncia que en 25 anys s'ha pujat un 200% i no s'ha traduït en millores a la xarxa local
El govern de Tossa de Mar (Més Tossa CM-Tossa Sempre) ha aprovat inicialment un increment del cost de l'aigua d'entre un 5% i un 11% depenent del consum. Mantenia el mateix preu des del 2013, tot i situar-se entre les poblacions gironines amb un cost més elevat. L'alcalde, Martí Pujals, manifestava durant l'aprovació que "hi ha hagut molts increments de la pujada de l'aigua, no s'han repercutit i també hi ha hagut una important pujada del cànon que cobra l'ACA i ens hem vist forçats a pujar el que és la tarifa". Els dos grups de l'oposició, Tossa Unida i Endavant Tossa, es van abstenir. Des de l'Associació d'Hosteleria de Tossa de Mar han posat de manifest que en 25 anys s'ha pujat un 200% i no s'ha traduït en millores a la xarxa local
L'alcalde explicava durant la darrera sessió plenària on es va aprovar que la repercussió serà, en llars domèstiques, per exemple, amb un consum de 18 metres cúbics, de passar de 44 a 49 euros, uns 5 euros més per factura. Si el consum és de 123 metres cúbics, l'increment seria d'un 7% i si és de 132 metres cúbics, del 5%. "En tot cas, serà molt per sota de l'IPC d'aquests últims anys que no s'ha revisat i que puja per sobre el 25%".
De d'Endavant Tossa, Ramon Gascons, va remarcar que "entenem el cost de la gestió de l'aigua, entenem les dificultats d'abastament de l'aigua i més en períodes de sequera que hem passat, i la gestió serà cada vegada més complicada". Però va apuntar que si es compara amb altres poblacions Tossa se situa entre les més cares de Catalunya. Lloret paga un 25% menys, Palafrugell un 30% o Blanes un 35%, i va afegir que "tots els competidors nostres de la Costa Brava, estan per sota el nostre preu, a excepció de Cadaqués". Tossa se situa entre els 150 municipis més cars de Catalunya i acabaria entre els 60 amb l'increment. Està entre els deu municipis gironins amb l'aigua més cara, segons xifres del 2023 de l'ACA publicades per Diari de Girona.
"El salt de posició ens deixa posició preocupant perquè la pressió dificulta el teixit empresarial, i mentre passa això, la realitat econòmica local és ben diferent" apuntava Gascons.
Justament, des de l'Associació Professional d'Empresaris de l'Hosteleria de Tossa de Mar ha mostrat el seu punt de vista entenent que malgrat el preu, això no es tradueix en millores a la xarxa local.
En un comunicat manifesten que "el cost del metre cúbic s'ha triplicat en 25 anys i les inversions no han crescut al mateix ritme". Per tant, l'aigua és avui, diuen, el triple de cara que el 2000. En un anàlisi de si està justificat posen de manifest que la posada en marxa de la dessalinitzadora de Todera, a Blanes, a principis dels anys 2000 és un dels motius. Per tant, entenen que els de Tossa han pagat "durant anys una factura més alta per sostenir una planta regional" i garantir seguretat però deixen clar que "mentre els problemes de fuites o avaries locals no sempre s'han resolt amb la mateixa intensitat". El sobrecost va venir de la dessaladora, estigués en funcionament o no, i no per la xarxa de Tossa.
Entenen que la dessalinitzadora ha permès garantir el servei, però alhora que no s'ha invertit en la xarxa local. En resum, diuen des de l'entitat "la sensació general és agredolça, s'entén que assegurar l'aigua té un cost i que s'ha invertit en evitar el pitjor (sequera, escassetat, deteriorament ambiental), però alhora es troba a faltar un millor retorn directe al consumidor en el dia a dia".
Cost per al teixit empresarial
Això consideren que té unes repercussions en el teixit empresarial. "En 25 anys els costos fixos s'han disparat i cada establiment ha de treballar molt més per guanyar menys, tot i que els preus i l'ocupació no han crescut al mateix ritme". Si es té en compte electricitats i impostos, en un hotel mitjà de 40 habitacions l'increment acumulat en 25 anys calculen que és de 120.000 euros, uns 4800 euros més l'any. "Els costos fixos d'una activitat emprarial a tossa s'han disparat més d'un 500% (acumulat)" conclouen.
