Adrià Lamelas: "Volem que Lloret sigui un exemple de com contribuir a un model estatal de turisme responsable"
El municipi s'ha adherit al manifest "Turisme que suma. El turisme que tots volem", una iniciativa impulsada per empreses turístiques d'arreu de l'Estat
L’Ajuntament de Lloret de Mar i el Gremi d’Hostaleria han formalitzat l'adhesió al manifest "Turisme que suma. El turisme que tots volem", una iniciativa impulsada per Exceltur que defensa un model turístic sostenible, inclusiu i amb propòsit social. L'alcalde, Adrià Lamelas, va destacar durant l'acte que "volem que Lloret sigui un exemple de com contribuir a un model estatal de turisme responsable".
L’acte, celebrat en el marc de la jornada Lloret Saludable i Responsable al Palau de Congressos Olympic, va comptar amb la participació d’Adrià Lamelas, alcalde de Lloret de Mar; Óscar Perelli, vicepresident executiu d’Exceltur i Enric Dotras, president del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar, que van posar en relleu la importància d’aquest compromís per situar Lloret com a referent d’un turisme equilibrat que generi valor social, econòmic i ambiental a la destinació.
Amb aquesta adhesió, Lloret de Mar esdevé la primera destinació de Catalunya a donar suport explícit al manifest, reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat, la generació d’ocupació de qualitat i la convivència harmònica entre residents i visitants.
Durant la jornada
Óscar Perelli, Vice-president d’Exceltur manifestava que "estem encantats que Lloret de Mar s'incorpori a un projecte que s'articula com un programa de treball conjunt, de mitjà i llarg termini, que situa el resident al centre d'un model de desenvolupament turístic més equilibrat i responsable i convidem a sumar-se a altres entitats públiques i privades que comparteixin els mateixos valors».
Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar remarquen que el treball publicoprivat per la diversificació de productes turístics, la recuperació de la cultura local, la incorporació de projectes mediambientals, o l’aprovació d’ordenances pioneres en àmbits com la convivència a l’espai públic o la regulació dels Habitatges d’Ús Turístic converteixen Lloret en un clar referent d’aquesta aposta de model.
«Aquest pas confirma que la nostra visió de municipi turístic està alineada amb els valors que Exceltur promou amb el projecte ‘Turisme que suma’. Volem que Lloret de Mar sigui un exemple de com contribuir a un model estatal de turisme responsable que aporti riquesa i qualitat de vida tant a qui ens visita com a qui hi viu», va afirmar l’alcalde de Lloret durant la seva intervenció. En aquest sentit també va remarcar el President del Gremi d’Hostaleria, Enric Dotras, que «cal vogar tots junts per Lloret de Mar, en la mateixa línia público-privada dels últims temps»
La iniciativa “Turisme que suma” ofereix una oportunitat per visibilitzar l’impacte positiu del turisme a la comunitat, posar en valor bones pràctiques, i fomentar la col·laboració entre administracions, sector privat i societat civil.
Exceltur és una associació sense ànim de lucre formada per les principals empreses turístiques espanyoles de diferents àmbits (transport, allotjament, distribució, tecnologia i serveis). Té com a missió promoure la competitivitat i sostenibilitat del turisme a Espanya, aportant anàlisi, coneixement i propostes de política turística per impulsar un model que generi valor compartit per a la societat, l’economia i el territori. És un dels actors de referència en l’àmbit de l’estratègia turística estatal.
Amb més de 50 establiments acreditats en alimentació saludable, i 55 entitats adherides al projecte Lloret Sostenible by Bioscore, Lloret de Mar s’ha consolidat com a referent en salut i sostenibilitat turística. Aquest compromís s’ha fet visible avui en la jornada “Lloret Saludable i Responsable”, celebrada al Palau de Congressos Olympic amb més de 80 professionals del sector.
La jornada ha iniciat amb la benvinguda de l’alcalde i amb l’acte oficial d’adhesió de Lloret de Mar al manifest “El Turismo que Suma”, un projecte liderat per Exceltur amb l’objectiu de mobilitzar tots els agents del sector turístic i promoure pràctiques més sostenibles i respectuoses amb l’entorn. Posteriorment, s’ha dut a terme la conferència inaugural a càrrec d’Óscar Perelli d’Exceltur explicant, a través d’un decàleg, les principals línies del manifest sobre els reptes que afronten actualment les destinacions turístiques.
A continuació, han tingut lloc dues taules rodones amb representants d’empreses i entitats que treballen amb Lloret Turisme en els diferents projectes estratègics de l’àmbit de la sostenibilitat i la salut. La primera taula s’ha centrat en l’alimentació saludable, amb la participació d’experts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Celíacs de Catalunya i la Fundació Alícia. Han representat les tres línies del projecte LlorEAT Good: alimentació mediterrània, sense gluten i “little foodies”. I una segona sobre els reptes d’esdevenir una destinació turística més sostenible, amb l’empresa responsable de la certificació Lloret sostenible by Bioscore, Bioscore Sustainability, la consultora turística Castro Tourism Advisors i l’empresa tecnològica Effiwaste especialitzada en reduir el malbaratament alimentari en el sector HORECA.
