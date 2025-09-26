Cicle de 24 visites culturals per municipis de la Selva d'octubre a març
Seran rutes sobretot pels nuclis urbans, però en municipis sense un centre històric definit on es valorarà un indret singular
La Selva estrena un cicle de 24 visites culturals entre octubre i març perquè els visitants descobreixin i revalorin el patrimoni cultural i històric de les poblacions. A més, s'espera que dinamitzi l'activitat turística, comercial i gastronòmica. "Descobrim + el nom del municipi" serà l'eslògan per identificar amb facilitat cada proposta. Seran rutes sobretot pels nuclis urbans, però en municipis sense un centre històric definit -com Susqueda o Riells i Viabrea- on es valorarà un indret singular com el Far, Sant Martí Sacalm o la Vall de Fornils.
Història, llegendes, arquitectura i elements patrimonials amb un to divulgatiu pensat per a un públic amplia i amb unes rutes d'aproximadament una hora i mitja. Començaran el 4 d'octubre i s'allargaran fins al 28 de març.
La major part de les visites seran conduïdes per l'historiador i arqueòleg de la Selva, Joan Llinàs, autor de diversos estudis i treballs arqueològics, a través de l'empresa Atri Cultura i Patrimoni.
La presidenta de l'Associació de Turisme de la Selva, i consellera de l'ens a la Selva, Jenny Pérez, explica que "més enllà de la descoberta patrimonial, la iniciativa vol generar sinergies amb el sector turístic i gastronòmic de la comarca". Fomentarà l'oferta complementària amb missatges com "vine a dinar" o "quedat a dormir" potenciant el relat i la difusió a través de xarxes socials i la col·laboració amb agents privats i col·lectius.
L'alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Carme Salamanya, ha assegurat que "es tracta d'una iniciativa que fa valdre el nostre patrimoni històric, artístic i natural, i que vol convidar tant els veïns com els visitants de fora a descobrir la riquesa cultural de la nostra comarca".
