Cicle de 24 visites culturals per municipis de la Selva d'octubre a març

Seran rutes sobretot pels nuclis urbans, però en municipis sense un centre històric definit on es valorarà un indret singular

El santuari del Far, a Susqueda.

El santuari del Far, a Susqueda. / La Selva turisme

Redacció

Susqueda

La Selva estrena un cicle de 24 visites culturals entre octubre i març perquè els visitants descobreixin i revalorin el patrimoni cultural i històric de les poblacions. A més, s'espera que dinamitzi l'activitat turística, comercial i gastronòmica. "Descobrim + el nom del municipi" serà l'eslògan per identificar amb facilitat cada proposta. Seran rutes sobretot pels nuclis urbans, però en municipis sense un centre històric definit -com Susqueda o Riells i Viabrea- on es valorarà un indret singular com el Far, Sant Martí Sacalm o la Vall de Fornils.

Història, llegendes, arquitectura i elements patrimonials amb un to divulgatiu pensat per a un públic amplia i amb unes rutes d'aproximadament una hora i mitja. Començaran el 4 d'octubre i s'allargaran fins al 28 de març.

La major part de les visites seran conduïdes per l'historiador i arqueòleg de la Selva, Joan Llinàs, autor de diversos estudis i treballs arqueològics, a través de l'empresa Atri Cultura i Patrimoni.

La presidenta de l'Associació de Turisme de la Selva, i consellera de l'ens a la Selva, Jenny Pérez, explica que "més enllà de la descoberta patrimonial, la iniciativa vol generar sinergies amb el sector turístic i gastronòmic de la comarca". Fomentarà l'oferta complementària amb missatges com "vine a dinar" o "quedat a dormir" potenciant el relat i la difusió a través de xarxes socials i la col·laboració amb agents privats i col·lectius.

L'alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Carme Salamanya, ha assegurat que "es tracta d'una iniciativa que fa valdre el nostre patrimoni històric, artístic i natural, i que vol convidar tant els veïns com els visitants de fora a descobrir la riquesa cultural de la nostra comarca".

TEMES

