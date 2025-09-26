L'Ajuntament de Sils farà una prova pilot amb busos a demanda per acostar els barris de les Comes i Vallcanera
La plataforma veïnal ho considera "insuficient i absurd" pels horaris i els preus
L'Ajuntament de Sils ha anunciat que farà una prova pilot de transport urbà a demanda per unir els barris més allunyats del nucli, com les Comes i Vallcanera. El govern local ha anunciat la prova pilot a través d'un comunicat a les xarxes en què detalla que hi haurà quatre serveis els dies laborables entre les set del matí i les sis de la tarda. El preu del bitllet serà de 3 euros per trajecte. El govern local ha anunciat que la prova durarà sis mesos i després s'analitzarà com continuar amb el servei. Des de la plataforma veïnal per la defensa del transport públic a Sils consideren que el projecte és "insuficient i absurd" pels horaris que plantegen i els preus.
Els busos urbans tindran dos viatges d'anada al nucli de Sils i dos més de tornada. A les set del matí sortirà el primer bus des de les Comes i a les nou del matí ho farà un segon vehicle. A dos quarts d'una i a les sis de la tarda hi haurà els dos viatges de tornada del nucli als barris de Vallcanera i les Comes. Els trajectes es faran a demanda i caldrà reservar per telèfon abans de les set de la tarda del dia anterior al viatge. A més, es podrà cancel·lar la plaça dues hores abans de la sortida prevista.
Malgrat tot, l'Ajuntament de Sils detalla que no serà un transport que recollirà ni descarregarà la gent a la porta de casa. Per això avança que es faran sis parades entre les Comes, Vallcanera i l'estació de tren de Sils.
El preu previst és de 3 euros per cada viatge i el govern local assegura que el consistori assumirà la gran part del cost del servei. A més, anuncien que hi ha previst un nombre de viatges suplementaris per quan calgui desdoblar la línia per gran demanda. La prova pilot s'allargarà fins al març del 2026. Aleshores, l'ajuntament preveu ajustar el servei a les necessitats detectades al llarg del mig any de funcionament.
Des de la plataforma veïnal per la defensa del transport públic a Sils consideren que la prova pilot és "clarament insuficient" perquè no hi ha prou marge d'horaris. Consideren que si una persona vol fer gestions, compres o participar en activitats associatives, no podrà tornar perquè no hi haurà horaris. A més, consideren que el preu és "desorbitat" perquè suposa una despesa de 3 euros per trajecte i algú que vagi i torni en un sol dia haurà de desembutxacar 6 euros per fer servir el transport públic.
Segons expliquen els veïns en un comunicat, la proposta que fa el govern local de bus urbà podria interpretar-se com un model "dissenyat deliberadament perquè no funcioni", o bé que "el nivell de gestió és tan baix que és incapaç d'oferir solucions reals i efectives".
La plataforma ha emès el comunicat l'endemà de fer una manifestació amb prop d'un centenar de persones. La protesta ha arrencar a la rotonda de les Mallorquines i ha anat fins a l'ajuntament. La idea era que la mobilització coincidís amb el plenari municipal del mes de setembre, però finalment el govern local va cancel·lar la sessió.
