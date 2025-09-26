Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La nova regidora del PSC a Blanes, Indira Reynoso, s'incorpora al govern

Ocupava la setena posició a les llista a les passades eleccions i substitueix Jordi Calvet que va dimitir a finals d'agost

La regidora prenent possessió al ple municipal.

La regidora prenent possessió al ple municipal. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Redacció

Blanes

Indira Reynoso s'incorpora com a nova regidora del PSC a l'equip de govern de Blanes en substitució Jordi Calvet. Després de prendre possessió del seu càrrec, l’alcalde Jordi Hernández va lliurar-li l’escut oficial de l’Ajuntament, i la nova regidora va passar a ocupar el seu lloc a l’hemicicle de la sala, al costat de la resta de membres de l’equip de govern.

Eslaysa Indira Reynoso García anava de número 7 a la llista de les passades elecicons. Va néixer a la República Dominicana, i es va traslladar a viure i treballar a Catalunya l’any 2009. Professionalment es va llicenciar l’any 2007 com a doctora en odontologia per la Universitat Autònoma de Santo Domingo (UASD), i va homologar el seu títol a l’estat espanyol al 2010. Es va especialitzar en cirurgies i tècniques quirúrgiques al Centre Internacional d’Estudis Superiors i Investigació Dental, i és propietària d’una clínica dental a Blanes.

El que ha estat segon tinent d'alcalde i un dels homes forts del govern liderat per Jordi Hernández,va dimitir de tots els seus càrrecs a finals d'agost ha abandonat l'activitat política. Calvet assegurava que "la dedicació que m'exigeix l'ajuntament és incompatible amb la meva feina al sector privat".

