Els responsables de Water World i l’Aparthotel Costa Encantada, premiats a la Nit del Turisme de Lloret
La trobada del sector turístic lloretenc reuneix 300 persones
DdG
Més de 300 persones van assistir divendres a la tercera Nit del Turisme de Lloret de Mar organitzada pels departaments de Promoció Econòmica i Lloret Turisme. Josep Maria Cama de Water World i Paco Chamizo de l’Aparthotel Costa Encantada van rebre el guardó trajectòria empresarial i professional destacat en la cita, que s'emmarca en els actes del Dia Mundial del Turisme i és l’esdeveniment més rellevant del sector turístic lloretenc.
La cerimònia va posar en valor la tasca diària de tots i cada un professionals del sector turístic així com el sentiment de pertinença que s'ha realçat amb la campanya «Som molt de Lloret».
Els dos principals guardons de la nit van ser el premi a la trajectòria professional per Josep Maria Cama del Water World, fundador del primer parc aquàtic de Catalunya i pioner del sector a la Costa Brava, amb més de 40 anys d’innovació i lideratge en l’oci familiar i el premi al professional destacat per Paco Chamizo, que amb 40 anys d’experiència, ha convertit l’Aparthotel Costa Encantada en un referent del turisme familiar i sostenible amb un lideratge d’equi proper i humà.
La resta de reconeixements
Els altres guardons de la nit van ser el premi especial del jurat per Conxita Romaní de Calçats Fàbregas, un referent del comerç de proximitat durant més de 40 anys; el premi a l’emprenedoria pel joves Lluís i Martí Llorens, que han revolucionat l’oci amb una aposta creativa i innovadora que connecta amb les noves generacions; el premi a la innovació per Damià Font, director de l’Hotel Acapulco i cofundador de Marmirada, que ha impulsat la digitalització i la sostenibilitat com a eixos transformadors del sector i el premi al compromís social per la Fundació Aspronis, entitat clau en la inclusió i el suport a persones amb discapacitat.
El premi Establiment Emblemàtic va ser per Moi Macià del Relicario com a restaurant històric fundat el 1966; el premi ambaixador local per la britànica Jackie Reindl que gestiona el grup de facebook Lloret de Mar Holiday Group afincada a Lloret des de fa més de 40 anys; el premi projecció internacional per Roger Carles i Vanessa Santiago per Viajeros Callejeros, un dels blogs de viatges més llegits en espanyol, amb més d’1 milió de visites mensuals i fort arrelament a Lloret i el premi de Comunicació Turística, amb dotació econòmica, per Melissa Vilamala i Jaume Colls de PersonalXef, com a creadors de contingut gastronòmic amb més de 500.000 seguidors i que difonen la cuina i el territori de Lloret amb passió i proximitat.
