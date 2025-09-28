Aproven el projecte d’edifici per a la Policia, 800.000 euros per sota l’anterior
L’alcalde, Jordi Hernández, remarca que se situa en 7.158.213 euros, però inclou la urbanització i recorda que els tècnics van detectar que s’havia inflat
L’Ajuntament de Blanes ha aprovat inicialment el projecte executiu del nou edifici de la Policia Local i Protecció Civil per un import d’execució de 7.158.213 euros, 800.000 euros per sota el que pretenia cobrar l’anterior adjudicatària. Els tècnics municipals van advertir que inflava el preu. Amb tres anys de retard, les obres s’esperen començar l’any vinent. El nou projecte inclou la urbanització de l’entorn.
En el seu moment es va fer una licitació de redacció del projecte executiu i direcció de les obres conjuntament per estalviar-se temps, però l’empresa va anunciar el sobrecost d’obres de més d’un milió d’euros.
S’havia adjudicat Constructora Pirenaica SA (COPISA) explicava l’alcalde, Jordi Hernández, per 6.913.479 euros, 442.053 dels quals corresponien a la redacció del projecte.
L’adjudicatària va presentar el projecte, però, amb un pressupost de 8.312.498 euros excloent la urbanització. Se’ls va demanar que fessin ajustaments per adequar-lo a l’oferta presentada, sense modificar el projecte. Però va mantenir l’import, ajuntament i empresa no es van posar d’acord, i es va optar per iniciar la dissolució de mutu acord, tot i que es van acordar pagar els honoraris per la redacció del projecte perquè es considerava correcte.
Hernández manifestava al ple on es va aprovar aquesta setmana inicialment el projecte que Copisa va «inflar d’entrada el preu de la construcció d’aquesta comissaria i els nostres serveis tècnics no van estar gens d’acord amb la proposta econòmica, tenint en compte que ni tan sols s’havien començat les obres». Van revisar els preus i es va decidir no tirar-ho endavant.
Es va acordar un contracte menor per adjudicar la revisió del projecte de Copisa i al juliol es va presentar el nou projecte executiu que ascendeix a 7.150.213 euros, 200.000 euros més que la primera proposta presentada, però que inclou la urbanització.
L’edifici es construirà a l’avinguda del Parlament, al costat d’una zona de supermercats i altres superfícies comercials.
El projecte de nova la comissaria es planteja com un nou model per aconseguir que el cos sigui més proper a la ciutadania. Se situa en un lloc estratègic, i a més, s’incorporen nous serveis com ara la unitat canina per millorar la seguretat i la salut pública.
«Zulo» o lloc «infame»
L’oposició al consistori de Blanes va coincidir en la necessitat de la construcció del nou edifici per millorar les condicions amb les quals treballa la Policia Local. Tots els grups van expressar la precarietat actual. «La ubicació d’ara no és correcte, estan apilats», deia el regidor de Vox, Roberto Martínez; «En pèssimes condicions» manifestava Pere Adrian Robert Anaya del PP; «zulo on estan condemnats a treballar», expressava Àngel Canosa d’ERC; o «d’infame» qualificava el lloc, el regidor de la CUP, Carles Carles Estríngana.
El nou edifici s’espera que es pugui començar a construir l’any vinent.
