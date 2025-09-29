Blanes redistribueix el cartipàs municipal després de l’entrada de la nova regidora del PSC
Indira Reynoso assumeix Activitats, Cementiris i la Ràdio Municipal, mentre l'alcalde Hernández incorpora Cultura i Comunicació a les seves competències
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha donat a conèixer aquest dilluns la nova definició del cartipàs municipal arran de la incorporació de la nova regidora socialista, Eslaysa Indira Reynoso, que va prendre possessió del càrrec en el ple ordinari de setembre. La seva entrada al govern ha fet necessari un nou repartiment de responsabilitats dins del grup municipal del PSC, que compta amb cinc regidors a més de l’alcalde.
Durant les darreres setmanes, Hernández i el seu equip han mantingut diverses reunions per reorganitzar les carteres, no només per cobrir les àrees que fins a l’agost assumia l’exregidor Jordi Calvet, que va renunciar al càrrec, sinó també per redistribuir funcions entre la resta de regidors socialistes. El resultat ha estat una remodelació que afecta gairebé tots els membres del govern.
Dues noves regidories
L’alcalde ha incorporat dues noves regidories a les seves competències: Cultura i Comunicació. Manté, a més, les àrees de Policia Local, Protecció Civil, Urbanisme, Intervenció Administrativa i Serveis Jurídics. Reynoso, per la seva banda, s’estrena al consistori assumint les àrees d’Activitats, Cementiris i Ràdio Municipal, i serà també la sisena tinent d’alcalde.
Pel que fa a la resta del govern socialista, Gloria Agudo continua al capdavant d’Acció Social i Educació i suma la responsabilitat de Recursos Humans, mentre que Quique Pérez ha passat a assumir Hisenda i manté Fires i Festes. Estefanía Romero, que fins ara portava Participació Ciutadana, Joventut, AMIC, el Padró i l’Oficina de Català, incorpora ara les competències d’Alcaldia i Recursos Tecnològics. El sisè membre del grup, Javier López, manté les mateixes responsabilitats: Serveis Municipals, que inclou Brigades, Abastament i Sanejament d’Aigua, Residus i Neteja, Via Pública i Mercats.
La nova organització també ha comportat canvis en les tinences d’alcaldia: Gloria Agudo passa a ser segona tinent d’alcalde, Quique Pérez quart i Indira Reynoso sisena. Finalment, una altra de les qüestions que calia decidir era la portaveu del grup municipal socialista, càrrec que fins ara exercia Jordi Calvet. L’alcalde ha designat Quique Pérez per ocupar aquesta funció.
