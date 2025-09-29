Detecten la presència de rates al CAP de Santa Coloma de Farners
L'ICS afirma que l'atenció es fa "amb normalitat" i una empresa contra plagues treballa per erradicar els rosegadors
Detectada la presència de rates al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Santa Coloma de Farners. Segons ha avançat 3CatInfo, treballadors del centre van alertar de que hi havia rosegadors fa dues setmanes. La unitat de salut i prevenció de la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona ha confirmat que va tenir constància de la situació el 16 de setembre, i que afectava sobretot un espai de descans i menjador dels treballadors d'atenció primària. L'endemà, s'hi va desplaçar una empresa especialitzada que treballa per eliminar la plaga. Els operaris van col·locar trampes i fotografies captades dins el centre evidencien la presència dels rosegadors als paranys.
La unitat de salut i prevenció de la gerència territorial ICS Girona informa que ha activat accions per respondre a l'avís de presència de rosegadors a l'espai de la cuina de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) Santa Coloma de Farners.
La notificació és del 16 de setembre passat i l'endemà, el 17, es va desplaçar al centre l'empresa de control de plagues per fer una inspecció i iniciar mesures d'erradicació mitjançant la col·locació d'esquers. Des d'aleshores, ja han posat paranys en dues ocasions.
D'acord amb la inspecció i les tasques a l'edifici, l'ICS remarca que han indiciat que es tanqui una finestra que dona a l'exterior de les instal·lacions, que és per on creuen que han entrat els rosegadors.
Durant els pròxims dies l'empresa de control de plagues continuarà amb els treballs. Aquest cop, fent un tractament més extensiu al centre. També inclourà una neteja "exhaustiva" dels espais.
L'EAP Santa Coloma de Farners també ha avisat l'Ajuntament i ha sol·licitat una revisió de la zona exterior del CAP, per si fos necessari una actuació de control de plagues als voltants del centre.
L'ICS informa que la situació no ha afectat l'atenció assistencial als usuaris, que es fa "amb normalitat".
