Junts dona suport a l’alcaldessa de Santa Coloma davant la moció de censura

Carme Salamaña, amb Jordi Turull, Maria Àngels Planas, Joan Bagué i regidors de Junts a Santa Coloma de Farners

Carme Salamaña, amb Jordi Turull, Maria Àngels Planas, Joan Bagué i regidors de Junts a Santa Coloma de Farners / DdG

El secretari general de Junts, Jordi Turull, la presidenta del partit a les comarques gironines, Maria Àngels Planas, i el senador Joan Bagué van visitar aquest divendres Santa Coloma de Farners, on es van reunir amb l’alcaldessa, Carme Salamaña, i amb els regidors del grup municipal. La trobada es va produir pocs dies després que IdS, ERC i la CUP registressin una moció de censura contra el govern actual. Els dirigents de Junts també van assistir a diversos actes de la festa major de la capital de la Selva.

Salamaña va agrair l’escalf rebut i va defensar la feina de l’equip de govern, que assegura que fa més de dos anys que treballa "de manera incansable, ferma i convençuda" pel municipi. L’alcaldessa va replicar les crítiques de l’oposició, que l’acusa de manca de diàleg i transparència, i va responsabilitzar IdS, ERC i la CUP de la situació financera que viu l’Ajuntament. Segons va recordar, els seus vots "clarament partidistes" han fet passar el consistori d’afrontar un pagament de 3,7 milions a una sentència de fins a 6 milions d’euros, "que compromet la viabilitat de les inversions dels propers anys".

"La moció de censura la presenten els mateixos que ens han abocat a aquesta situació dramàtica per a les arques municipals. A ells els toca explicar-ho molt bé als veïns, que en patiran les conseqüències", va remarcar l’alcaldessa. Salamaña va reiterar que continuarà "fermament compromesa" amb Santa Coloma de Farners.

Per la seva banda, Jordi Turull va destacar la “bona gestió i el lideratge” de l’alcaldessa i va assegurar que el partit està “orgullós de comptar amb persones com la Carme Salamaña, compromeses amb el seu municipi, que no s’arronsen davant les adversitats”.

