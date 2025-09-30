Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Blanes acull la XXII Missa de l'Alba encapçalada pel Bisbe de Girona

La missa l'han oficiat de manera conjunta diversos capellans

Redacció

Blanes

La tradicional Missa de l'Alba, que ja fa més de dues dècades que se celebra a Blanes, ha congregat desenses de persones. Aquest 2025 la Missa de l'Alba ha complert la seva 22a edició, coincidint amb el darrer diumenge d'aquest mes de setembre.

La liturgia ha estat encapçalada pel Bisbe de Girona, fra Octavi Vila i Mayo. El bisbe tingut paraules d'agraïment per a tothom, per agrair-los l'esforç que significa organitzar amb tots els ets i uts la Missa de l'Alba. També ha afirmat que espera poder tornar a Blanes per participar a la propera edició del 2026.

La missa l'han oficiat de manera conjunta diversos capellans, entre ells el rector de la Parròquia Santa Maria, Enric Roura. Tal com el seu nom ja indica, la celebració religiosa s'enceta coincidint amb les set del matí, minuts abans que s'enlairi el sol per l'horitzó.

