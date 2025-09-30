Blanes acull la XXII Missa de l'Alba encapçalada pel Bisbe de Girona
La missa l'han oficiat de manera conjunta diversos capellans
La tradicional Missa de l'Alba, que ja fa més de dues dècades que se celebra a Blanes, ha congregat desenses de persones. Aquest 2025 la Missa de l'Alba ha complert la seva 22a edició, coincidint amb el darrer diumenge d'aquest mes de setembre.
La liturgia ha estat encapçalada pel Bisbe de Girona, fra Octavi Vila i Mayo. El bisbe tingut paraules d'agraïment per a tothom, per agrair-los l'esforç que significa organitzar amb tots els ets i uts la Missa de l'Alba. També ha afirmat que espera poder tornar a Blanes per participar a la propera edició del 2026.
La missa l'han oficiat de manera conjunta diversos capellans, entre ells el rector de la Parròquia Santa Maria, Enric Roura. Tal com el seu nom ja indica, la celebració religiosa s'enceta coincidint amb les set del matí, minuts abans que s'enlairi el sol per l'horitzó.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres