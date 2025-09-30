Una conductora s'encasta amb el cotxe contra la façana d'un edifici a Blanes
Ha resultat ferida de poca consideració i el SEM l'ha evacuat a l'hospital comarcal
Una conductora s’ha encastat amb el cotxe contra la façana d’un edifici a Blanes. El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de vuit del matí al carrer del Veler, a l’altura del número 1.
El vehicle es trobava en aquest vial i, per algun problema amb el canvi de marxes automàtic, segons fonts municipals, ha acabat encastant-se contra la façana.
Arran de l'impacte, la dona ha quedat atrapada dins del vehicle. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat la Policia Local de Blanes, el SEM i els Bombers. Aquests últims han extret la conductora pel darrere del vehicle, ja que, segons han indicat, en tot moment es trobava conscient.
El SEM s’ha fet càrrec de la dona, que es queixava de dolor a la zona dreta de les costelles. Ha resultat ferida de poca consideració i ha estat evacuada a l’Hospital Comarcal de Blanes.
