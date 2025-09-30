Guardonen 28 actuacions policials a Blanes per salvaments, operacions antidroga i delictes greus durant la Festa dels Patrons
La Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil reconeix intervencions destacades dutes a terme l’últim any
Blanes va celebrar aquest dilluns la Festa dels Patrons de la Policia Local i Protecció Civil amb un acte institucional que va posar en valor la tasca dels cossos de seguretat i emergències del municipi.
Durant la cerimònia, que va tenir lloc al Teatre de Blanes i va estar presidida per l’alcalde Jordi Hernández, es van lliurar un total de 28 distincions a agents i oficials per actuacions policials especialment destacades de l’últim any.
Els guardons van reconèixer vuit actuacions policials destacades i es van repartir entre agents i comandaments de la Policia Local de Blanes -alguns dels quals van ser distingits per partida doble-, un agent dels Mossos d’Esquadra, i tres reconeixements especials a persones i entitats que han col·laborat estretament amb els serveis de seguretat i emergència.
Les actuacions distingides van més enllà del compliment del deure professional i van requerir un grau d’implicació notable per garantir una resolució positiva en situacions complexes. Entre les accions més rellevants hi ha la reanimació amb èxit d’una dona que havia patit una aturada cardiorespiratòria, la detenció d’un home armat que havia disparat a la porta del seu domicili, o la confiscació de 38 quilos de marihuana en una operació conjunta amb els Mossos d’Esquadra.
També van ser guardonades altres actuacions com la detenció d’un individu per conducció sense permís, falsedat documental i incompliment d’una ordre judicial, la intervenció en un cas d’agressió sexual a una menor, així com operacions relacionades amb tràfic de drogues, robatoris amb força i documentació falsa amb ordre de detenció pendent per part de l’Audiència Nacional.
Distincions especials
L’esdeveniment també va incloure el lliurament de quatre distincions especials. Es va reconèixer la tasca del jove film maker Àlex Medina, autor d’un vídeo que va obrir la cerimònia amb imatges reals d’operatius policials, filmades des del carrer i també amb dron. El muntatge va emocionar el públic i va servir per visibilitzar la complexitat i duresa del dia a dia dels cossos de seguretat, informa l'ajuntament.
Altres reconeixements especials van ser per a la Policia Local de Torroella de Montgrí, per la cessió d’una grua municipal en un moment crític; per al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Blanes, i per a la Cap de Comunicació i Protocol de l’Alcaldia, per la seva col·laboració continuada.
A l’acte també hi van assistir representants dels Mossos d’Esquadra. la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, policies locals d’altres municipis, així com personal administratiu i agents cívics de Blanes.
Abans de finalitzar, el caporal Ivan Alaminos, mestre de cerimònies per quart any consecutiu, va convidar el públic a un fort aplaudiment per agrair la tasca sovint silenciosa i injustament criticada de la Policia Local. L’acte es va tancar amb una fotografia de família que va immortalitzar una jornada de reconeixement i orgull per la feina feta, segons el consistori en un comunicat.
