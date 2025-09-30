Lloret de Mar celebra el Patró de la Policia Local amb un acte de reconeixement als agents
El municipi compta amb 111 efectius, el seu màxim històric
La Policia Local de Lloret va commemorar dilluns la seva festa patronal amb un acte institucional celebrat al pati posterior de la comissaria de la Policia i Protecció Civil. L’esdeveniment va estar presidit per l’alcalde, Adrià Lamelas, i el cap de la Policia Local, César Martínez, i va comptar amb la presència de regidors, regidores i diversos comandaments dels cossos policials.
Durant la cerimònia es va reconèixer la trajectòria i la tasca dels membres del cos policial, amb el lliurament de medalles per jubilacions, els 25 anys de servei i felicitacions per actuacions meritòries. També es va destacar la figura de l’agent José León, recent guanyador del Campionat d’Espanya Màster 50 de bicicleta de muntanya, el passat dissabte, informa l'ajuntament.
L’acte va incloure la projecció d’un vídeo commemoratiu i va concloure amb un brindis de cava a la caserna. L’alcalde Lamelas va posar en valor “la professionalitat, el compromís i la proximitat de la Policia Local amb la ciutadania de Lloret de Mar”, mentre que el cap de la Policia, César Martínez, va ressaltar “la importància de reconèixer públicament la dedicació i l’esforç de tot l’equip”.
Actualment, la Policia Local de Lloret compta amb 111 efectius, la seva xifra més alta fins ara. Durant aquest 2025, s’han incorporat 11 nous agents al cos.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer a Figueres