Maçanet aprova l'ampliació provisional de l'institut
L'acord suposa un increment de 2.315 metres quadrats en la superfície arrendada
L'Ajuntament de Maçanet de la Selva ha celebrat aquest dilluns el ple ordinari en què s'ha aprovat la modificació de l'arrendament entre el consistori i els propietaris dels terrenys que acullen l'actual Institut de Maçanet. Aquesta modificació permetrà al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ampliar el centre perquè, a partir del pròxim curs, tot l'alumnat de 1r a 4t d'ESO pugui fer classe en un únic centre.
"El poble de Maçanet necessita amb urgència un edifici nou. El centre provisional, instal·lat fa quinze anys, ha quedat petit i no cobreix les necessitats dels joves. Mentre la construcció definitiva no s'executi, hem exposat la necessitat d'ampliar el centre provisional per evitar que els cursos continuïn repartits entre les escoles i l'institut", ha assenyalat l'alcaldessa, Natàlia Figueras.
L'acord suposa un increment de 2.315 metres quadrats en la superfície arrendada, espai que vol donar resposta al creixement del centre fins que es construeixi l'edifici definitiu. Actualment, 1r i 2n d'ESO es fan a l'Escola Les Arrels, mentre que 3r i 4t es duen a terme als mòduls prefabricats del carrer Escoles. Al pròxim Consell Escolar Municipal es crearà una Taula de treball per fer el seguiment del nou institut des de totes les àrees.
El ple també ha aprovat provisionalment la nova Ordenança fiscal número 21, que regula la taxa d'estacionament i pernocta d'autocaravanes. El preu serà de 4 euros per jornada natural, amb un màxim de 72 hores, i inclourà aigua potable, buidatge d'aigües residuals i WC químics, recollida selectiva de residus i manteniment de la instal·lació.
