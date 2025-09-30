Tossa de Mar reconeix la Policia Local per la seva actuació solidària durant la DANA de València
La celebració de la festivitat de Sant Miquel valora les actuacions destacades del cos durant l'any
Tossa de Mar va celebrar aquest dilluns la festivitat de Sant Miquel, patró de la Policia Local, amb un acte institucional que va reunir representants de diversos cossos de seguretat i emergències, així com autoritats locals.
La jornada va començar amb una missa i una ofrena floral a la capella de Sant Miquel, i va continuar a l’edifici La Nau, on es van lliurar reconeixements i felicitacions a membres de la Policia Local per la seva tasca al llarg de l’any. Els guardons es van atorgar per actuacions destacades i per la col·laboració en dispositius d’emergència i operatius rellevants.
Entre les accions reconegudes hi va haver la participació solidària en el dispositiu d’emergència per la DANA al municipi de Catarroja (València), la intervenció en un ofegament d’un menor, l’actuació en un cas d’obstrucció de les vies respiratòries d’una persona, l’assistència en un accident de trànsit greu a la carretera GI-681, i la col·laboració amb la Policia Local de Llagostera en la persecució i detenció d’un conductor temerari. També es va posar en valor la tasca preventiva i de suport durant la temporada turística, coordinada amb vigilants de platja i socorristes.
A l’acte hi van assistir representants dels Bombers, de la Policia Nacional, dels Mossos d’Esquadra, dels vigilants de platja i dels serveis de socorrisme, a més de l’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, membres de l’equip de govern, el secretari de l’Ajuntament, el jutge de pau i el diaca.
El cap de la Policia Local, Grau Gelpí, va subratllar la importància de la jornada com a moment de reconeixement i agraïment: “La celebració de Sant Miquel és un moment per reconèixer la dedicació dels nostres agents i recordar els companys que ens han precedit. Però també és l’ocasió per posar en valor la col·laboració estreta amb la resta de cossos de seguretat i emergències, amb qui treballem colze a colze per garantir la seguretat i el benestar de la ciutadania de Tossa”, informa l'ajuntametn en un comunicat.
Durant aquest estiu, el cos de la Policia Local de Tossa ha estat integrat per 30 agents, dels quals set són dones, a més de quatre treballadores administratives que donen suport a la tasca operativa del cos.
