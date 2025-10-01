Aturen un conductor a Tordera amb marihuana i desmantellen un cultiu i requisen més de 75 quilos de drogues en una masia de Fogars
Detenen quatre persones i comissen prop de 600 plantes, 400 esqueixos, droga diversa i munició
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners, amb la col·laboració de la Policia Local de Tordera i la Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva, han desmantellat una plantació de marihuana situada en una masia del municipi. L’actuació es va saldar amb la detenció de quatre persones -tres homes i una dona, d’entre 28 i 63 anys i sense antecedents policials- com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A més, un dels arrestats està acusat de tinença il·legal d’armes.
La investigació va començar el dijous 25 de setembre, quan la Policia Local de Tordera va aturar un vehicle que transportava marihuana i va detenir el conductor. Aquesta intervenció va permetre als Mossos localitzar una masia vinculada al cas, on residien diversos sospitosos.
Aquell mateix dia, els agents van identificar el propietari de la finca i van confirmar l’existència d’una plantació de marihuana, així com la presència d’una arma de foc per a la qual no disposava de llicència. El propietari i dues altres persones que vivien a la masia van ser detinguts in situ.
L’endemà, divendres 26 de setembre, a les 10 del matí, els Mossos van realitzar una entrada i registre amb el suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i la Unitat Canina. Durant la inspecció, es van localitzar diversos punts de cultiu: un cultiu exterior amb 180 plantes, un cultiu interior amb 420 plantes i una sala amb 400 esqueixos de marihuana.
A més, es van intervenir 53 quilos de cabdells de marihuana, 89 grams de speed, 22 quilos d’haixix i munició diversa, així com tota la infraestructura necessària per al cultiu intensiu, com ventiladors, extractors, panells, filtres i sistemes d’aire condicionat. Els agents també van descobrir una doble escomesa elèctrica que confirmava el frau en el subministrament de fluid elèctric, segons detallen els Mossos.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant