Polèmica a l'ajutament de Blanes: Assetjament a una regidora o fiscalització política?
Les preguntes del regidor de Vox sobre suposades irregularitats d'una empresa de la tercera tinenta d'alcalde generen acusacions creuades en el darrer ple municipal de Blanes
Les activitats privades d'un representant polític han de ser objecte de debat en el debat polític en un ajuntament? Al Congrés dels Diputats ho hem vist sovint. Recentment quan el PP parlava dels suposats vincles del sogre de Pedro Sánchez amb negocis de prostitució, o amb les reiterades apel·lacions de diversos grups a la parella d'Isabel Díaz Ayuso per frau fiscal i corrupció.
El plenari municipal de Blanes de la setmana passada va viure moments de tensió quan el regidor de Vox, Roberto Martínez, va fer una sèrie de preguntes relatives l'activitat d'una empresa vinculada a la tercera tinenta d'alcalde, Rosa Aladern (Grup Blanes). L'alcalde, Jordi Hernández (PSC) no li va permetre continuar, i Martínez va lamentar l'actitud autoritària del batlle.
Martínez ha preguntat en diversos plens sobre suposades irregularitats que vincula Aladern, l'última de les quals un conveni urbanístic de l'any 2021 quan era regidora d'Urbanisme, i que està analitzant la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Més enllà de la seva activitat a l'ajuntament, alguns partits de l'oposició han apuntat que Aladern s'hauria aprofitat de la seva condició de regidora per beneficiar negocis particulars, i que el càmping de la seva família no compta amb tots els permisos per exercir l'activitat.
En el darrer plenari, quan Martínez tornava a preguntar sobre les suposades irregularitats d'aquest càmping a Aladern, l'alcalde el va tallar en sec. "Se li han posat 14 o 15 denúncies i totes han quedat en no res. En el ple no s'ha de tocar la vida personal i negoci particular d'una regidora", va assegurar Hernández. Quan Martínez va replicar que aquesta resposta de l'alcalde era "gravíssima" i "pròpia de temps passats", Hernández el va tornar a cridar a l'ordre: "El que fa vostè constantment és assetjar una persona per temes personals que, a més li provoca problemes de salut. Ja se l'ha contestat moltes vegades, una altra cosa és que no li agradi la resposta. Si continua en aquesta línia, i no essent la meva voluntat, l'hauré d'expulsar del ple".
Martínez va declinar seguir insistint en la pregunta, però va lamentar "l'actitud dictorial de l'acalde" i va assegurar que "la veritat sempre acaba sortint".
L'alcalde també va lamentar que les insistents peticions d'expedients que fa Martínez, que suposen una despesa en "temps i diners per part dels nostres empleats públics".
Una regidora en el punt de mira
L’agost de 2022, l’aleshores alcalde de Blanes, Àngel Canosa (ERC), va expulsar la regidora d’Urbanisme Rosa Aladern (que en aquella època era regidora dels Comuns) de l’equip de govern. La decisió va portar el grup municipal dels comuns a trencar el pacte de govern amb ERC, que va acabar el mandat en minoria. Canosa va al·legar diverses irregularitats comeses presumptament per Aladern i les va denunciar a Fiscalia, tot i que les va acabar arxivant.
En les eleccions de l'any següent, Aladern, que també va partir peres amb els Comuns, es va presentar sota les sigles de Grup Blanes. Va entrar a l'ajuntament i va formar entrar a l'equip de govern, garantint-ne la majoria absoluta. Inicialment va assumir la regidoria d'Activitats, però l'alcalde li va retirar poc després que un veí denunciés en un ple que Aladern i el secretari de l’ajuntament havien renovat les llicències a diversos establiments sense estar al corrent de pagament. Tot i que l'ajuntament sempre va negar aquests fets, a finals de 2004, l'oposició en bloc va demanar la seva dimissió en bloc.
