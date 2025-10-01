Tossa de Mar farà una marxa exploratòria per analitzar la seguretat dels espais públics per a les dones
S'espera analitzar com es poden transformar per millorar la convivència i la seguretat
Tossa de Mar organitzarà una marxa per explorar la seguretat de l'espai públic des de la visió de la dona. Serà el 8 d'octubre amb una activitat participativa adreçada exclusivament a dones amb l'objectiu de detectar tant els espais del municipi que són percebuts com a segurs com els que generen inseguretat per temes com manca d'il·luminació o visibilitat. Alhora s'espera analitzar com es poden transformar per millorar la convivència i la seguretat.
La trobada començarà amb grup reduït de dones a les sis de la tarda a la Sala Trinquet de l’Ajuntament, on es determinarà l’itinerari a recórrer i la dinàmica d’observació, per detectar i analitzar quins elements físics i socials condicionen la seva percepció de seguretat.
Les marxes exploratòries valoren el coneixement que les dones tenen sobre els espais quotidians on viuen i es mouen, i promouen la seva participació activa en el disseny i transformació urbana. Aquesta diagnosi és molt més rica i realista que la que es pot obtenir només amb dades estadístiques i és també una acció proactiva per a la prevenció de violències masclistes, ja que detectar espais insegurs pot ajudar a evitar situacions de violència, assetjament o agressions, remarquen des de l'Ajuntament.
Amb el resultat d’aquest procés la regidora d’Igualtat, Pilar Roura, ha explicat que “podrem prioritzar actuacions urbanístiques i de mobilitat com el reforç de la il·luminació, la redistribució del mobiliari urbà o intervencions en espais poc accessibles, poc transitats o mal connectats que millorin la seguretat segons la perspectiva de les dones”.
La marxa exploratòria comptarà amb l’acompanyament del Col·lectiu Punt 6, una cooperativa de dones formada per arquitectes, sociòlogues i urbanistes que treballa des de 2005 per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d’una perspectiva feminista.
Amb més de 400 projectes desenvolupats a escala local, estatal i internacional, el Col·lectiu Punt 6 integra les cures, la percepció de seguretat i la participació comunitària com a eixos transversals en la seva metodologia. Parteixen dels principis de l’ecofeminisme, entenent que les persones som interdependents i ecodependents, i que l’entorn ha de ser abordat des d’una mirada ecosistèmica. El Col·lectiu Punt 6 ha rebut diversos reconeixements entre ells: Premi d’investigació Francesca Bonnemaison (2022); Premi 8 de Març Maria Aurèlia Capmany (2020) i van ser finalistes al concurs BCN-NYC Affordable Housing Challenge (2019)
