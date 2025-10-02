Reivindiquen al ple de Caldes de Malavella el Centre de Dia públic
La Plataforma Centre de Dia va exigir que es compleixin els compromisos i l'alcalde va assegurar que s'hi treballa i és prioritàri malgrat les dificultats
La Plataforma Centre de Dia Públic reclama la creació d'un Centre de Dia públic a Caldes de Malavella. Una vintena de persones van ser presents al darrer ple per "exigir" al govern l'agilització de la creació del centre de la gent gran. Van intervenir al ple en defensa de la reivindicació i està previst que diumenge, durant la Fira de l'Aigua, es concentrin a dos quarts de dotze del migdia a la plaça dels Donants (on hi ha el CAP) per difondre la seva lluita. El govern havia d'adequar un antic local de les Carmelites i treballar per crear un Centre de Dia.
"Ja fa dos anys que es va aprovar per unanimitat una moció a favor del Centre de Dia en un ple municipal", manifesten en un comunicat. I també des de fa un any estan constituïts en plataforma. Es van recollir 1845 signatures que es van presentar al ple en aquell moment
Expliquen que "durant aquest any, hem passat una enquesta entre la població, hem visitat centres de dia de pobles de les rodalies, on amb menys població que Caldes ja el tenen", diuen, "i ens hem entrevistat amb el delegat de Drets socials dels Serveis territorials de la Generalitat a Girona, hem fet reunions amb l'alcalde, hem assisistit a plens, hem parlat amb la premsa...". I ara creuen que ja és hora de fets i no paraules.
L'Ajuntament s'hauria compromès a llogar l'antic local de les Carmelites que s'esperava pel juliol, segons van dir, amb les obres a finals d'any. Es preveia adaptar-lo per abans de finals d'any. I paral·lelament s'estudiaria fer un Centre de Dia. Amb l'empresa pública Sumar s'havia de fer un anàlisi de la demanda.
En el torn de preguntes del públic al ple, des de la plataforma van manifestar que "en aquest dos mesos no ha tingut temps d'anar a veure les Carmelites, ni tan sols posar-se en contacte amb elles, estan preparades, només es tracta del fet que vostè o qualsevol membre agafi el telèfon per concertar cita per poder signar el contracte". "És pel bé de la gent gran, la gent que ha viscut tota la seva vida a Caldes, els que han arribat més tard per fer el nostre poble més gran", manifestaven.
"L'equip de govern s'hi va implicar i ho va prometre, és una de les coses que s'havia de fer aquest estiu, signar el contracte", van reclamar i van advertir que no pararan de lluitar. Van demanar que s'activin els tràmits, el lloguer, provisió de places, entre altres.
L'alcalde es compromet a continuar
L'alcalde, Sergi Mir, va manifestar que " la manca de recursos humans, especialment i econòmics ens fa que les coses les anem fent quan poguem, no quan ens agradaria". Però va deixar clar que també han de tenir un calendari i en tema del Centre de Dia van justos. "Entre permisos i tot plegat no ho tenim fet, quan, de seguida que poguem", va dir. Va admetre que no estan complint els terminis però que treballen en aquest sentit.
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona