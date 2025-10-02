Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vidreres denuncia un abocament il·legal i demana ajuda per identificar els autors

Les deixalles hanaparegut al carrer Camèlia i el govern fa una crida al civisme

L'abocament incontrolat localitzat a Vidreres.

L'abocament incontrolat localitzat a Vidreres. / Ajuntament de Vidreres

Redacció

Redacció

Vidreres

L'Ajuntament de Vidreres denuncia un abocament il·legal de residus al carrer Camèlia i fa una crida al civisme.

Des del govern manifesten que "aquest tipus de pràctiques, a més de malmetre l'entorn natural i posar en perill la biodiversitat, poden esdevenir un focus d'incendi forestal". I recorden que la seva neteja i gestió es paga amb els impostos de tots els contribuents, perjudicant el conjunt de la ciutadania.

Des de l'Ajuntament posen de manifest que hi ha una ordenança municipal que preveu sancions d'entre 100 i 3.000 euros per aquest tipus d'infraccions.

Demanen la col·laboració ciutadana per identificar els autors d'aquest abocament. Alhora volen agrair la tasca de la Brigada Municipal, "que ha actuat amb diligència per retirar i gestionar aquests residus, tot i que no hauria de ser necessari destinar-hi recursos públics per culpa de comportaments irresponsables i incívics".

Restes de residus i deixalles a l'abocament localitzat a Vidreres.

Restes de residus i deixalles a l'abocament localitzat a Vidreres. / Ajuntament de Vidreres

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents