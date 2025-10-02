Vidreres denuncia un abocament il·legal i demana ajuda per identificar els autors
Les deixalles hanaparegut al carrer Camèlia i el govern fa una crida al civisme
L'Ajuntament de Vidreres denuncia un abocament il·legal de residus al carrer Camèlia i fa una crida al civisme.
Des del govern manifesten que "aquest tipus de pràctiques, a més de malmetre l'entorn natural i posar en perill la biodiversitat, poden esdevenir un focus d'incendi forestal". I recorden que la seva neteja i gestió es paga amb els impostos de tots els contribuents, perjudicant el conjunt de la ciutadania.
Des de l'Ajuntament posen de manifest que hi ha una ordenança municipal que preveu sancions d'entre 100 i 3.000 euros per aquest tipus d'infraccions.
Demanen la col·laboració ciutadana per identificar els autors d'aquest abocament. Alhora volen agrair la tasca de la Brigada Municipal, "que ha actuat amb diligència per retirar i gestionar aquests residus, tot i que no hauria de ser necessari destinar-hi recursos públics per culpa de comportaments irresponsables i incívics".
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona