Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferida una conductora en un accident de trànsit a Sant Feliu de Buixalleu

El SEM la va evacuar a l'hospital Santa Caterina

Una ambulància del SEM.

Una ambulància del SEM. / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Sant Feliu de Buixalleu

Una conductora va resultar ferida aquest dijous al vespre en un accident de trànsit a Sant Feliu de Buixalleu. El sinistre va tenir lloc pocs minuts després d’un quart de nou del vespre a la carretera GI-552, en sentit Arbúcies, a l’altura del quilòmetre 7,9.

El vehicle va patir una sortida de via i a l’interior només hi viatjava la conductora. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius del SEM, dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit.

Quan els serveis d’emergències van arribar, la dona ja era fora del vehicle. Els sanitaris la van atendre per ferides de poca consideració i posteriorment va ser evacuada a l’Hospital Santa Caterina de Salt, segons informen els Bombers. El vehicle accidentat va ser retirat per una grua.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents