Ferida una conductora en un accident de trànsit a Sant Feliu de Buixalleu
El SEM la va evacuar a l'hospital Santa Caterina
Una conductora va resultar ferida aquest dijous al vespre en un accident de trànsit a Sant Feliu de Buixalleu. El sinistre va tenir lloc pocs minuts després d’un quart de nou del vespre a la carretera GI-552, en sentit Arbúcies, a l’altura del quilòmetre 7,9.
El vehicle va patir una sortida de via i a l’interior només hi viatjava la conductora. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius del SEM, dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra de Trànsit.
Quan els serveis d’emergències van arribar, la dona ja era fora del vehicle. Els sanitaris la van atendre per ferides de poca consideració i posteriorment va ser evacuada a l’Hospital Santa Caterina de Salt, segons informen els Bombers. El vehicle accidentat va ser retirat per una grua.
