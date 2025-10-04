Blandae Ciutat Romana porta recreacions històriques, tallers i un mercat a Blanes
Fins diumenge s'han programat una quarantena d'activitats, principalment al Passeig de Mar i l'Espai Arena
Blanes reviu aquest cap de setmana l'època romana amb Blandae Ciutat Romana. Fins diumenge hi haurà una quarantena d'activitats amb recreacions històriques i la V Fira Romana.
Blandae és el nom amb què es coneixia la ciutat fa més de dos mil anys. Una fotografia amb representants de l'Ajuntament i representants d'entitats, entre ells, els membres de la Legió V Macedonica de Blanes o la Legio I Itàlia de Bulgària van donar divendres el tret de sortida.
La jornada inaugural va comptar, entre altres actes, amb una cercavila pel nucli històric del municipi fins a arribar al seu destí: el Centre d’Interpretació de la Ciutat Romana de Blandae.
El Passeig de Mar concentra la majoria d'actes fins diumenges. S'hi situen les parades de la V Fira Romana, amb artesania de tota mena amb ambientació de l’època, els tallers i jocs per participar en activitats infantils i familiars, el tipus de públic que més sovinteja.
Davant del recinte romà hi haurà un altre dels principals esdeveniments que atrau sempre les mirades de tothom: l’Espai Arena que s’enclava a la platja, amb recreacions històriques i espectacles programats al llarg de tots tres dies amb diferents horaris.
Al llarg del cap de setmana hi haurà espectacles militars i lluites de gladiadors, així com altres al·licients amb Legio V Macedònica de Blanes, Manaies Iuniores de Blanes, Legio I Itàlica de Bulgària, Gruppo Storico Romano i Gruppo Storico Sabino d’Itàlia; Gesta Gladiatoria de Viladecans, com ibers Aur-Art de Castelló i el Grup de Reconstrucció Històrica de Badalona.
Exhibicions i combats
Protagonitzaran exhibicions de tàctiques militars i de combat, explicacions de medicina romana, o bé el jurament del Sacramentum, entre d’altres. Dues de les principals novetats d’aquest any són, d’una banda, els Jocs per a Famílies que es faran a la zona del campament, on la canalla podrà sentir-se un legionari o legionària romana per uns minuts amb la vestimenta i armes de complement.
L’altra novetat són les cercaviles que s’aniran fent al llarg de tot el cap de setmana. Se n’hauran fet un total de tres, i després que ahir es va fer la primera, la segona desfilarà dissabte al migdia amb la Legio V Macedònica; i finalment la tarda del mateix dissabte amb la Legio I Itàlica.
El programa inclou activitats de caràcter estrictament històric i més autèntiques, adreçades especialment per a entesos i aficionats a aquest període dels nostres orígens. Ahir ja es va fer la primera, la conferència encapçalada per l’arqueòleg i director de les excavacions que s’estan fent al jaciment romà dels Padrets, Joan Llinàs.
Quatre visites guiades
L’altra activitat acadèmica són les quatre Visites Guiades que es faran per conèixer el Jaciment Arqueològic a càrrec de Joan Llinàs.
Per la seva banda, l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) organitza el 2n Ral·li Fotogràfic Padern-Robert. L’activitat se celebra anualment emmarcada en un esdeveniment diferent que tingui lloc a Blanes. En aquest cas enguany es farà coincidint amb aquest cap de setmana en què se celebra ‘Blandae, Ciutat Romana’.
