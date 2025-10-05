Un incendi en una planta de residus provoca un núvol tòxic a Vilobí
L'Ajuntament va demanar als veïns que tanquessin les portes i les finestres de les cases; la columna de fum era visible a molts quilòmetres de distància
Un incendi a la planta de tractament de residus Ecogironina de Dipòsits, s.l. de Vilobí d'Onyar ha generat aquest dissabte a la nit una espectacular columna de fum i un núvol tòxic que va portar l’ajuntament de la localitat a enviar un avís d’emergència als veïns en el qual els demanava, per recomanació dels Bombers, que mantinguessin les portes i les finestres de les cases tancades. «L’incendi està controlat, però per precaució es demana seguir aquestes indicacions fins a nou avís», afegia el mateix comunicat de l’Ajuntament.
Les flames de l'incendi eren clarament visibles des de l’exterior de les instal·lacions, així com la columna de fum, la qual cosa va atreure a la zona nombroses persones que volien saber què passava.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines