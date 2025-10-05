Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi en una planta de residus provoca un núvol tòxic a Vilobí

L'Ajuntament va demanar als veïns que tanquessin les portes i les finestres de les cases; la columna de fum era visible a molts quilòmetres de distància

Dues persones observant la columna de fum de l'incendi de Vilobí, aquest dissabte a la nit.

Dues persones observant la columna de fum de l'incendi de Vilobí, aquest dissabte a la nit. / David Aparicio

Redacció

Vilobí d'Onyar

Un incendi a la planta de tractament de residus Ecogironina de Dipòsits, s.l. de Vilobí d'Onyar ha generat aquest dissabte a la nit una espectacular columna de fum i un núvol tòxic que va portar l’ajuntament de la localitat a enviar un avís d’emergència als veïns en el qual els demanava, per recomanació dels Bombers, que mantinguessin les portes i les finestres de les cases tancades. «L’incendi està controlat, però per precaució es demana seguir aquestes indicacions fins a nou avís», afegia el mateix comunicat de l’Ajuntament.

Les flames eren visibles des de l'exterior del recinte de la planta.

Les flames eren visibles des de l'exterior del recinte de la planta. / David Aparicio

Les flames de l'incendi eren clarament visibles des de l’exterior de les instal·lacions, així com la columna de fum, la qual cosa va atreure a la zona nombroses persones que volien saber què passava.

