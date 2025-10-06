Assalt violent en una casa d'Osor: quatre encaputxats lliguen i agredeixen un matrimoni gran
Els Mossos estan a càrrec de la investigació, que continua oberta i sense detencions
Redacció
Un assalt violent va sacsejar Osor la matinada del passat 29 de setembre. Una parella d’edat avançada, un home de 88 anys i una dona de 91, va ser assaltada al seu domicili per quatre individus encaputxats i armats, que van actuar amb extrema violència. Els assaltants van lligar i colpejar les víctimes i les van amenaçar de mort mentre intentaven accedir a una caixa forta que no van aconseguir obrir. El cas el va avançar El Punt Avui i ha confirmat Diari de Girona.
Els autors dels fets haurien entrat al mateix habitatge la nit anterior, de manera silenciosa, mentre la parella dormia. Aquella primera intrusió els hauria servit per endur-se les claus de la casa i preparar l’assalt de la nit següent, ja amb intenció de robar de forma directa i violenta.
Durant el robatori, els assaltants van regirar completament l’interior de la casa i es van emportar documentació personal, diverses targetes bancàries i alguns objectes de valor. Les víctimes van aconseguir deslligar-se un cop els lladres van marxar i van alertar familiars i la policia.
La investigació està en mans de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de Girona, que treballa per identificar i localitzar els autors. De moment, no s’han produït detencions.
L'habitatge assaltat és una casa aïllada i la família n'ha reforçat les mesures de seguretat després de l'incident.
