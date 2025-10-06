Blanes viatja dos mil anys enrere amb la recreació històrica “Blandae Ciutat Romana”
Entre el 3 i el 5 d'octubre el municipi va oferir prop d'una quarantena d'activitats gratuïtes
Centenars de persones van reviure aquest cap de setmana el passat romà de Blanes amb “Blandae Ciutat Romana” i la “V Fira Romana”. Del divendres 3 al diumenge 5 d’octubre, el municipi va acollir prop d’una quarantena d’activitats gratuïtes, com espectacles de gladiadors, tallers infantils, cercaviles i visites guiades al jaciment arqueològic dels Padrets, entre d’altres.
El passeig de Mar es va convertir en el punt neuràlgic d’aquesta immersió en l'època romana, amb parades d’artesania ambientada, tallers familiars i l’Espai Arena, situat a la platja, on es van celebrar recreacions històriques i espectacles. Dues de les novetats d’enguany van ser els Jocs per a Famílies i les cercaviles que van animar els carrers del nucli històric.
El moment culminant del cap de setmana es va viure diumenge amb un “grande finale” a l’arena de la platja, on es van escenificar lluites entre íbers i legionaris, l’espectacle de gladiadors i fins i tot un casament imperial protagonitzat per Tito Flavio Vespasià i Flavia Domitila. La batalla final, amb canvis d’aliances i un desenllaç inesperat, va entusiasmar especialment el públic infantil.
A més de les activitats lúdiques, el programa va incloure propostes acadèmiques, com la conferència de l’arqueòleg Joan Llinàs –director de les excavacions al jaciment romà dels Padrets– i les visites guiades al mateix espai, que van exhaurir les places. L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) també hi ha contribuït amb el 2n Ral·li Fotogràfic Padern-Robert, que va dedicar un dels temes a la pròpia "Blandae Ciutat Romana".
L’esdeveniment va ser organitzat pel Departament de Fires i Festes de l’Ajuntament de Blanes amb la complicitat de l’Arxiu Municipal i Patrimoni Històric i Promoció de la Ciutat. També va comptar amb el suport de la Legio V Macedònica de Blanes i la participació d’entitats de recreació històrica d’arreu de Catalunya i d’Europa, que van oferir exhibicions de tàctiques militars i de combat, explicacions sobre medicia romana i cerimònies com el jurament del Sacramentum.
