Els Bombers continuen treballant a la planta de reciclatge de Vilobí per evitar revifades de l'incendi
El foc encara no es dona per extingit i va generar un núvol tòxic el dissabte
Les tasques d’extinció de l’incendi declarat dissabte a la planta de reciclatge de Vilobí d’Onyar encara no s’han donat per finalitzades. Tot i que el foc ja està controlat i no hi ha flames actives, els Bombers mantenen una dotació a la zona per continuar fent revisions durant la jornada d’avui i garantir que no hi hagi cap revifada, amb l’objectiu de poder donar l’incendi per extingit definitivament.
El foc es va declarar dissabte cap a tres quarts de nou del vespre i va provocar una gran columna de fum visible des de diversos punts de la comarca. A causa del risc per la presència de substàncies tòxiques en suspensió, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va activar el protocol d’emergència per un núvol tòxic i, seguint les indicacions dels Bombers, va demanar als veïns que tanquessin portes i finestres de les seves llars com a mesura preventiva.
L’incendi es va originar en una de les tres naus del recinte de l’empresa Ecogironina de Dipòsits, S.L., dedicada al tractament de residus, i va requerir la mobilització de 15 dotacions dels Bombers per tal de contenir les flames i evitar que es propaguessin a la resta d’instal·lacions.
