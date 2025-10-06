La Fira de la Llet de Vilobí d’Onyar se celebrarà sense animals
La 14a edició de l'esdeveniment tindrà lloc del 16 al 19 d’octubre
El focus de Dermatosi Nodular detectat a Castelló d’Empúries tindrà un efecte directe sobre la Fira de la Llet de Vilobí d’Onyar. Enguany, l’esdeveniment se celebrarà sense la presència d’animals per tal d’intentar evitar que el virus s’escampi. «Estem a l’expectativa del que ens digui la Generalitat, però evidentment sense animals la fira no serà el mateix», exposa Lluís Salvi, alcalde de Vilobí d’Onyar, en declaracions a aquest diari.
Tot i la situació, des de l’organització esperen no haver de cancel·lar la fira, que celebra del 16 al 19 d’octubre la seva 14a edició. «Ho tenim tot massa avançat com per anul·lar-la», detallen. Malgrat tot, des de l’Ajuntament esperen una bona participació. «Hi haurà la mateixa participació, però no podrem tenir animals», remarca l’alcalde.
De fet, la impossibilitat de comptar amb caps de bestiar durant l’esdeveniment també pot suposar canvis en la jornada. «Intentarem en aquests quinze dies que ens queden poder prendre alguna decisió que faci que la fira, tot i les dificultats, sigui una edició més enginyosa que mai».
Alguns dels participants també expliquen que hauran de ser creatius per tal de mantenir l’ambient de la fira. Joan Viñolas, el propietari de Can Bes, que ha participat en totes les edicions celebrades fins ara, relata que «potser portarem alguns animals de fibra que tenim perquè facin una mica de fira i sigui maco amb una mica de decoració». A més, Viñolas explica que pel concurs de munyir a mà estan buscant vaques de plàstic per poder fer recreacions.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14