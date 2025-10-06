Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una foto sobre tràfic il·legal d'animals de la britànica Amy Jones guanya el MontPhoto de Lloret

El festival, que promou la conservació de la naturalesa, s'ha celebrat enguany del 3 al 5 d'octubre i ha inclòs diferents exposicions, tallers i ponències

Premi d'Honor absolut i guanyadora de la categoria de Denúncia Ecològica / Amy Jones

Redacció

Lloret de Mar

Una foto sobre tràfic il·legal d'animals de la britànica Amy Jones s'ha alçat amb el premi absolut del festival MontPhoto, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Lloret de Mar per reconèixer les millors instantànies de naturalesa i muntanya.

Enguany s'hi han presentat més de 13.000 fotografies a aquesta cita internacional i, per segona vegada en vint-i-nou edicions, la guanyadora ha estat una dona.

El títol de la imatge guanyadora és 'Breeding Machine' i mostra una tigressa que va romandre engabiada i explotada per a la cria intensiva en una granja tailandesa durant vint anys.

L'animal, denominat Salamas, va ser alliberat per una organització animalista i traslladada a un refugi al bosc, on hi va sobreviure nou mesos.

La instantània d'Amy Jones és per tant una fotodenúncia, segons assenyalen des del festival, una modalitat que mai no havia obtingut anteriorment el premi absolut.

Altres vint-i-cinc fotògrafs espanyols, juntament amb diversos internacionals, han estat reconeguts al MontPhoto 2025 amb diferents premis i mencions d'honor.

El festival, que promou la conservació de la naturalesa, s'ha celebrat enguany del 3 al 5 d'octubre i ha inclòs diferents exposicions, tallers i ponències

Premis per categoria

Activitat de muntanya

Primer premi: Swim in the Largest Underground Lake in the World , de Kasia Biernacka (Polònia).

Segon premi: Gates of Steel , de Yhabril Moro (Espanya).

Mencions d'honor: Diego Caballero , Marc Marco Ripoll , Virgil Reglioni , Yhabril Moro (dues mencions).

Mamífers

Primer premi: Lunch Escaped , de Jing Shi (Xina).

Segon premi: On the Way Home , de Tibor Litauszki (Hongria).

Mencions d'honor: Amit Eshel , Francesco Guffanti , Mateusz Piesiak , Matthias Hüther , Radomir Jakubowski .

Aus

Primer premi: Flock of Gold , d' Alex Pansier (Països Baixos).

Segon premi: Drowned , de Rob Blanken (Països Baixos).

Mencions d'honor: Alex Pansier , Francesco Rovedo , Irma Szabo , Joaquín Figueredo González , Qingrong Yang .

Altres animals

Primer premi: Brillantor d'ulls , d' Ivo Niermann (Alemanya).

Segon premi: Anaconda , d' Antonio Núñez Lemos (Suïssa).

Mencions d'honor: Alfonso Lalastra , José Luis Gigirey González , Lorenzo Shoubridge , Norbert Kaszás , Pratik Pradhan .

Món vegetal

Primer premi: Locked in Ice , de Norbert Kaszás (Hongria).

Segon premi: Spring in the Rocks , de Richter Tobias (Alemanya).

Mencions d'honor: Iñaki Larrea , Mauro Tronto (dues mencions), Rodrigo Núñez Buj , Rupert Kogler .

Paisatge

Primer premi: Con d'Arita , de Francisco Fernández García (Espanya).

Segon premi: Bonsai , de Davide Biagi (Itàlia).

Mencions d'honor: Jon Tarafa Cervera , Manuel Enrique González Carmona (dues mencions), Matteo Strassera , Pal Hermansen .

Món subaquàtic

Primer premi: The Fabulous World of Water Lilies , de Gaël Modrak (França).

Segon premi: The Passenger , de Pietro Formis (Itàlia).

Mencions d'honor: Alex Pike , Francisco Javier Múrcia Requena , Jade Hoksbergen (dues mencions), Simon Biddie .

Denúncia ecològica

Primer premi: Breeding Machine , d' Amy Jones (Regne Unit).

Segon premi: Climate Protection Measurements? , de Tobias Buettel (Alemanya).

Mencions d'honor: Bence Máté , Fernando Faciole , Gerard Carbonell Morales , Imre Potyó , Katy Gómez .

Art a la natura

Primer premi: Love Poem , d' Alex Pansier (Països Baixos).

Segon premi: Between Water and the Sky , de Jiri Hrebicek (República Txeca).

Mencions d'honor: Brian Matthews , Felip Foncueva , Juan García Lucas , Luca Tambella , Pal Hermansen .

Joves

A punt per dormir d' Alberto Román Gómez de 9 anys

Good Day to Fly de Marina Gavrikova de 13 anys

Observing de Zimo Zhu de 12 anys

The Rat in the Cellar de Joshua Galsterer de 17 anys

Daily Routine de Konrad Gräter de 16 anys

Amb nocturnitat de Miguel Sánchez García de 16 anys

Premis especials

Premi Catalunya: Gel i foc de Xavier Hita Canela

Premi Lloret: Halos de Corb marí de Lluís Pérez Mañosas

Premi Millor Soci: Yhabril Moro

