Senyalitzen 100 punts de patrimoni cultural i natural en sis municipis de la Selva
El Consell Comarcal de la Selva ha executat una actuació de senyalització turística de recursos patrimonials en sis municipis de la comarca: Amer, Arbúcies, Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva i Riells i Viabrea.
Aquesta acció, que s'ha dut a terme durant els mesos d'estiu, s’inclou dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) La Selva interior, cofinançat amb fons europeus Next Generation EU – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha comptat amb un pressupost de 77.248,94 €, íntegrament finançats per la Unió Europea.
En el marc d'aquesta actuació, s’han instal·lat un total de 100 elements de senyalització turística de diverses tipologies, amb l’objectiu de fer valdre el patrimoni cultural i natural dels municipis participants, millorar l’experiència de visitants i residents i contribuir a un model de turisme sostenible.
La instal·lació ha seguit el llibre d’estil elaborat pel Departament de Promoció del Territori i Ocupació del Consell Comarcal, dins la iniciativa #PatrimoniLaSelva.
Els elements instal·lats inclouen banderoles de senyalització, tites amb codi QR, plaques de paret, faristols i plafons informatius. A més, en el cas d’Hostalric, s’ha instal·lat una gran línia del temps de la història de la vila, que es pot visitar a l’Oficina de Turisme.
Els continguts interpretatius abasten un ampli ventall de temàtiques patrimonials: esglésies i ermites, edificis i esdeveniments històrics, fonts i espais naturals d’interès, espècies de flora i fauna, així com itineraris i rutes.
En el cas del municipi d’Arbúcies, la instal·lació de la senyalització turística queda vinculada a l’execució del projecte del Camí de l’Aigua de la Vall d’Arbúcies, també emmarcat dins del mateix pla PSTD, i que es durà a terme pròximament.
La presentació dels resultats d'aquesta actuació s’han fet a Maçanet de la Selva, coincidint amb la celebració de la descoberta del patrimoni local, esdeveniment que valorarà el treball conjunt fet i el compromís del territori amb la preservació i la difusió del seu ric patrimoni.
El vicepresident 3r i conseller responsable del Departament de Promoció del Territori, Albert Sanz, ha assegurat que amb aquesta actuació el Consell Comarcal reafirma la seva voluntat de promoure un turisme respectuós, accessible i desestacionalitzat, que contribueixi al desenvolupament local i a la cohesió territorial de La Selva interior.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, ha expressat la importància de posar en relleu el patrimoni cultural i natural, fent-lo més accessible als veïns i visitants. “Accions com aquesta reforcen el compromís del municipi i del Consell Comarcal de la Selva amb la preservació i difusió d’allò que ens fa únics com a selvatans, el nostre entorn”, ha destacat també la regidora de Cultura i Turisme, Lídia Campeny.
