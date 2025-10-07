Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aturen un cotxe sospitós i detenen una dona amb diverses dosis de drogues entre Vidreres i Caldes

Un gos policia va descobrir les substàncies preparades per a la venda, diners i una llibreta amb noms i quantitats sospitoses

El gos policia i les substàncies intervingudes en l'actuació policial entre Vidreres i Caldes

El gos policia i les substàncies intervingudes en l'actuació policial entre Vidreres i Caldes / ajuntament de Vidreres

Eva Batlle

Eva Batlle

Vidreres

La Policia Local de Vidreres i la de Caldes de Malavella, amb el suport de la Policia Local de Llagostera, han detingut una traficant amb diverses dosis de drogues. Ha acabat acusada d'un presumpte delicte contra la salut pública.

Els fets van tenir lloc dilluns quan faltaven pocs minuts per les tres de la matinada a la urbanització Can Carbonell, situada entre Vidreres i Caldes de Malavella. Agents de la Policia Local de Vidreres seguien un vehicle sospitós i el van aconseguir interceptar dins la mateixa urbanització. Arran del succés es van activar tres patrulles dels tres cossos policials que van actuar de forma coordinada.

A l’interior del vehicle, ocupat per dues persones, els agents van detectar una forta olor de marihuana.

Amb el suport d’un gos policia especialitzat en la detecció de substàncies estupefaents, es van localitzar diverses drogues fraccionades i preparades presumptament per a la venda, incloent-hi, haixix, MDMA i, suposadament, speed.

A més, els agents van trobar diners en efectiu i una llibreta amb noms i quantitats, indicis que podrien estar relacionats amb l’activitat de tràfic de drogues.

La dona detinguda va ser informada dels seus drets i traslladada a dependències policials, a l’espera de passar a disposició judicial, informa Ajuntamentnt de Vidreres. Que afegeix que l'actuació conjunta posa de manifest la col·laboració entre policies locals per lluitar contra el tràfic de drogues i reforçar la seguretat ciutadana a la zona.

