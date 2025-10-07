Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP

Les tres formacions tiren endavant la moció de censura contra Junts i anuncien una nova etapa amb més transparència

Pep Prat agafa la vara d'alcalde de Santa Coloma de Farners després de guanyar la moció de censura contra Carme Salamaña

Santa Coloma de Farners

Pep Prat (Independents de la Selva) és el nou alcalde de Santa Coloma de Farners després de prendre-li a Carme Salamaña (Junts) amb una moció de censura que s'ha aprovat amb el suport de la CUP i ERC. Aquest dilluns al migdia s'ha fet el plenari extraordinari on s'ha formalitzat l'acord entre els tres grups que formaven l'oposició i que ha permès treure del govern a Junts i PSC, que governaven en minoria. El nou alcalde ha anunciat que la nova etapa estarà marcada per la transparència i la comunicació i que intentaran revertir la situació amb la neteja, la recollida d'escombraries i els serveis socials. L'acord arriba un any i mig abans de les eleccions municipals.

