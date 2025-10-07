Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
Les tres formacions tiren endavant la moció de censura contra Junts i anuncien una nova etapa amb més transparència
Pep Prat (Independents de la Selva) és el nou alcalde de Santa Coloma de Farners després de prendre-li a Carme Salamaña (Junts) amb una moció de censura que s'ha aprovat amb el suport de la CUP i ERC. Aquest dilluns al migdia s'ha fet el plenari extraordinari on s'ha formalitzat l'acord entre els tres grups que formaven l'oposició i que ha permès treure del govern a Junts i PSC, que governaven en minoria. El nou alcalde ha anunciat que la nova etapa estarà marcada per la transparència i la comunicació i que intentaran revertir la situació amb la neteja, la recollida d'escombraries i els serveis socials. L'acord arriba un any i mig abans de les eleccions municipals.
