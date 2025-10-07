Tossa alerta del deteriorament de la muralla medieval de la Vila Vella
Els despreniments i problemes estructurals obligaran a redactar un Pla Director que podria incloure mesures com el pagament per accedir al recinte històric
O.P.
L’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, ha alertat sobre l’estat de conservació de la muralla de la Vila Vella, l’únic recinte medieval fortificat que es conserva al litoral català. Segons ha explicat a les seves xarxes socials, el monument pateix diversos problemes greus que afecten la seva estabilitat i estructura.
Entre les incidències destacades hi ha despreniments de roques a la banda marítima, que han causat danys al magatzem del Cap d’Or, corrents d’aigua d’origen desconegut que podrien afectar els fonaments, i esquerdes profundes a les voltes de la Torre d’Es Codolar, que podrien indicar un risc estructural. També fa dos anys que es registren despreniments a la Torre de les Hores.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament impulsarà la redacció d’un pla director de conservació i usos, tal com exigeix la Generalitat per accedir a les subvencions patrimonials. Aquest document no només abordarà les actuacions tècniques necessàries, sinó que també definirà els futurs usos del recinte, incloent-hi la possibilitat de cobrar entrada, restringir l’accés a les torres o limitar el pas per la part alta del recinte.
L’alcalde ha lamentat que, tot i tenir finançament de la Diputació per fer una actuació urgent de rejuntat a la Torre de les Hores, la Generalitat exigeix un projecte global que unifiqui criteris. Aquesta setmana, tècniques dels Serveis de Cultura visitaran el monument per consensuar les primeres accions.
Tràmits al Registre per inscriure la Muralla com a propietat de l'ajuntament
Un altre obstacle ha estat la situació registral del monument, que no consta com a propietat municipal. L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per regularitzar la situació al Registre, fet que facilitarà l’accés a ajudes públiques.
La muralla de Tossa, declarada monument històric artístic nacional el 1931, és un dels símbols patrimonials més reconeguts de la Costa Brava. Construït als inicis del s. XIII per protegir la població dels atacs dels pirates, conserva gairebé la totalitat de la seva l’àrea perimetral original, amb murs emmerletats. El pany de mur distribueix quatre torrasses i tres torres cilíndriques rematades per matacans. Les torres més conegudes són la torre d’en Joanàs, que presideix la badia; la torre de les Hores, situada a l’entrada del pati d’armes, que deu el seu nom al fet que era l’únic lloc on hi va haver un rellotge públic, i la torre d’es Codolar o de l’Homenatge, situada al costat del que fou el Palau del Batlle, que presideix la platja d’es Codolar. També compta amb un portal dovellat que dóna entrada a la Vila Vella a través del pati d’armes.
