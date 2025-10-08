El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
El pacient està a l'espera d'una intervenció prescrita com a urgent i denuncia greus conseqüències tenint en compte que Salut incompleix els terminis fixats
L’espera continua sent una de les principals queixes dels usuaris del Servei Català de la Salut, que veuen amb impotència com han de passar setmanes i mesos per a una operació, fer-se una prova o visitar-se amb algun especialista. Aquesta demora es pot arribar a convertir en un "autèntic calvari", com el que assegura que està vivint un veí de Vidreres, que respon a les inicials L.P.
L.P va ser diagnosticat d'hipertròfia de pròstata i un tumor a la bufeta el gener de 2024. L'operació per a l'extracció del tumor es va fer a l'hospital Santa Caterina el maig següent, però la intervenció per tractar la hipertròfia de pròstata va haver d'esperar. El que no s'hauria imaginat L.P. és que gairebé dos anys després encara estaria pendent d'aquesta operació, amb totes les conseqüències físiques i emocionals que li ha ocasionat.
D'entrada, segons la documentació oficial, no va ser inclòs a la llista d'espera fins a l'agost de 2024, tot i estar diagnosticat des del gener anterior. Al llarg d'aquest temps, ha hagut de portar una sonda urinària, fet que li ha provocat dolor persistent, presència de sang a l’orina i un degoteig constant de visites a urgències al Trueta i Santa Caterina, algunes amb ingressos hospitalaris. Només entre el gener i el maig del 2025 ha necessitat atenció mèdica urgent en almenys set ocasions i lamenta que aquesta situació l'està afectant anímicament. "Els metges que m'han atès han deixat clar que aquesta situació es podrà resoldre amb una operació rutinària, com és la prostactectomia. Tanmateix, degut a la llista d'espera em veig condemnat a aquesta situació de patiment físic i psicològic constant", exposa en una de les queixes que ha enviat a l'hospital.
Segons els criteris del Departament de Salut, les intervencions quirúrgiques preferents —com és el cas del pacient— s’han de dur a terme en un termini màxim de 90 dies. Per comparació, les de prioritat mitjana tenen un límit de 180 dies, i les de prioritat baixa, de 365 dies. En el cas de L.F., però, entre que es va incorporar a la llista d'espera, l'agost del 2024 i fins ara ja ha passat més d'un any, així que se supera clarament el termini màxim.
Queixes al Síndic de Greuges
Malgrat haver expressat reiteradament la seva situació davant el Departament de Salut, l’hospital Santa Caterina i el Síndic de Greuges, no ha rebut cap resposta satisfactòria. En una carta del març de 2025, el CatSalut reconeixia que l’afectat era en llista d’espera amb una prioritat preferent des de l’agost de 2024, però informava que “encara no és possible l’operació” i que s’intentaria programar “el més aviat possible”. El Departament també li demanava disculpes i recordava que la priorització de les intervencions quirúrgiques es fa segons “criteri facultatiu i l’estat clínic del pacient”.
El Síndic de Greuges, per la seva banda, va intervenir per demanar explicacions al CatSalut, tot recordant que la intervenció havia estat prescrita com a preferent i que, passat un any, encara no s’havia ni programat.
El veí de Vidreres valora positivament el tracte rebut pel personal sanitari, però lamenta profundament la gestió dels terminis i la manca de resposta efectiva durant mesos.
L'hospital Santa Caterina confirma data d'operació
Fonts de l'hospital Santa Caterina consultades per aquest diari afirmen l'operació ja està programada per al novembre. El centre lamenta les molèsties que la situació expressada li hagi pogut ocasionar i matisa que se li ha fet el "seguiment corresponent".
