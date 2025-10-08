Lloret recupera el programa «Patis Oberts», aturat des de la pandèmia
L'objectiu és convertir aquests espais escolars en punts de trobada per al joc i la socialització dels infants fora de l’horari lectiu
Els patis de l’Institut Escola i de l’Escola Esteve Carles de Lloret de Mar obriran de nou a la ciutadania la setmana vinent amb dues festes d’inauguració: dilluns 14 d’octubre a l’Institut Escola i dimecres 16 a l’Escola Esteve Carles, en tots dos casos de 16.30 a 18.30 h. L’objectiu és recuperar el programa «Patis Oberts», aturat el 2020 arran de la pandèmia, i convertir aquests espais en punts de trobada per al joc i la socialització dels infants fora de l’horari lectiu.
El projecte proposa obrir els patis amb presència de dinamitzadors que vetllaran pel joc compartit i inclusiu, promouran l’ús del català i organitzaran activitats amb material lúdic i una programació setmanal. Segons la informació municipal, els horaris d’obertura regular seran de 16.30 a 18.30 h a l’Escola Esteve Carles i de 16.15 a 18.15 h a l’Institut Escola.
Pel que fa als actes de reobertura, el consistori avança que hi haurà berenar, jocs gegants i altres propostes per a les famílies assistents.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, subratlla el sentit comunitari de la iniciativa: “obrim les portes dels centres educatius més enllà de l’horari escolar convertir-los en espais de trobada oberts i segurs que contribueixin a reforçar la cohesió i socialització dels nostres infants”.
