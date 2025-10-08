Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un tot terreny crema totalment a Maçanet de la Selva

El foc va activar l’alarma d’una empresa propera, però no va causar-hi afectacions

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Maçanet de la Selva

Un vehicle tot terreny va quedar completament calcinat la nit de dimarts al centre de Maçanet de la Selva. El succés es va produir quan faltaven tres minuts per a les onze de la nit al carrer del Pla de la Mota.

Els Bombers van activar dues dotacions després de rebre l’alerta per l’incendi del vehicle. En arribar al lloc dels fets, van extingir el foc, que va cremar el vehicle en la seva totalitat. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals ni afectacions a altres béns materials.

Tanmateix, el foc va provocar un fet curiós: l’alarma d’incendi d’una empresa situada just davant del lloc on estava estacionat el vehicle es va disparar arran de la calor o el fum.

Fins al lloc dels fets també s’hi va desplaçar la Policia Local, que va col·laborar en les tasques de seguretat i control de la zona.

TEMES

Tracking Pixel Contents