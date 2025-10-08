Un tot terreny crema totalment a Maçanet de la Selva
El foc va activar l’alarma d’una empresa propera, però no va causar-hi afectacions
Un vehicle tot terreny va quedar completament calcinat la nit de dimarts al centre de Maçanet de la Selva. El succés es va produir quan faltaven tres minuts per a les onze de la nit al carrer del Pla de la Mota.
Els Bombers van activar dues dotacions després de rebre l’alerta per l’incendi del vehicle. En arribar al lloc dels fets, van extingir el foc, que va cremar el vehicle en la seva totalitat. Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals ni afectacions a altres béns materials.
Tanmateix, el foc va provocar un fet curiós: l’alarma d’incendi d’una empresa situada just davant del lloc on estava estacionat el vehicle es va disparar arran de la calor o el fum.
Fins al lloc dels fets també s’hi va desplaçar la Policia Local, que va col·laborar en les tasques de seguretat i control de la zona.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Vox insta a complir la sentència 'en els seus propis termes' del retrat del Rei a Girona
- El retrat del rei retrata Salellas
- La Fiscalia investiga les zones de baixes emissions per 'una gran quantitat d'incompliments' per part dels ajuntaments