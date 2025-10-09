Jutgen una dona per calar foc a la casa dels seus veïns a Caldes de Malavella
L'acusada nega els fets, però la fiscal diu que només ella tenia les claus per poder accedir on es va iniciar l'incendi
L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous una dona acusada de calar foc a la casa dels seus veïns a Caldes de Malavella (Selva) amb la família a dins. Per aquests fets, la fiscalia li demana 16 anys i 9 mesos de presó per un delicte d'incendi amb risc per a la vida i un altre de lesions, mentre que la defensa en reclama l'absolució. L'acusada, que només ha respost a la seva advocada, ha negat els fets i ha assegurat que l'únic que recorda és haver-se despertat a l'hospital Santa Caterina de Salt, després de ser evacuada. L'acusació pública, però, argumenta que l'incendi només el va poder causar ella, ja que era l'única -a banda de les víctimes- que tenia la clau de la porta comuna que dona accés al lloc on es va iniciar el foc.
La primera a declarar davant del tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona ha estat l'acusada, que només ha respost les dues preguntes que li ha formulat la seva lletrada. La dona ha relatat que va arribar a casa la tarda del 24 de gener, es va posar a mirar la televisió mentre consumia alcohol, perquè patia un procés depressiu. Després d'això, només recorda que es va despertar a l'hospital Santa Caterina de Salt, un cop els Bombers la van evacuar de casa seva.
L'acusada, però, ha deixat clar a preguntes de la defensa que no va ser la causant del foc que es va produir just a la porta dels seus veïns, amb qui ja havia tingut disputes anteriors i que van derivar en diverses denúncies.
A la finca només hi ha dos habitatges, el de les víctimes i el de l'acusada i tots dos compartien una porta d'accés que, segons ha relatat la parella veïna de la dona, "sempre havia estat oberta".
Precisament aquest és un dels arguments que ha esgrimit la fiscal per responsabilitzar l'acusada, ja que la porta estava tancada i només ella, les víctimes o la Policia Local de Caldes la podria haver obert. De fet, una agent del cos ha reconegut que quan va arribar va obrir la porta després que una de les víctimes li passés la clau a través de la finestra del menjador.
L'incendi es va generar just al davant de la porta d'entrada de l'immoble de les víctimes i va cremar diversos objectes com caixes o una piscina inflable que l'acusada hauria col·locat expressament. El foc es va desenvolupar i va provocar que entrés fum a l'habitatge i afectés especialment un home que aleshores vivia amb la seva parella i els dos fills d'ella. La mare amb els dos fills es van refugiar a una teulada, mentre que l'home es va quedar a baix.
L'incendi va provocar que les dues menors i la mare haguessin de ser ateses per inhalació de fum, mentre que l'home va haver d'ingressar a l'hospital de Palamós on va haver de ser tractat a la cambra hiperbàrica. Per aquest motiu, la fiscal ha demanat augmentar en 21 mesos més de presó els 15 anys que ja sol·licitava per incendi amb risc per a la vida.
Amenaces anteriors
En el seu informe final, la fiscal del cas ha assenyalat que el motiu pel qual l'acusada va calar foc presumptament a l'habitatge seria una mala relació amb les víctimes. En concret, la mare ha relatat que fa uns mesos va avisar la germana de l'acusada -amb qui sí que tenia bona relació- que havia vomitat al portal.
Posteriorment, segons han afirmat les víctimes, la dona les va amenaçar clavant cops de martell a la porta de casa seva, cridant-los i fent creus amb sal al passadís de la zona comuna que compartien.
Apagat ràpidament
A la vista també han declarat diversos efectius dels Bombers que van anar al lloc dels fets a sufocar l'incendi. Un dels qui va entrar per apagar les flames ha explicat que no era un incendi "gaire important" en comparació a d'altres i que el que van fer primer va ser evacuar l'acusada que estava inconscient al seu llit.
Tot i que el foc no es va propagar de manera general, tant la Policia Local com els Mossos han assenyalat que "era impossible" apagar-lo amb els extintors que porten i que era "imprescindible" l'actuació dels Bombers.
Absolució o rebaixa a temptativa
Mentre que la fiscalia demana 16 anys i nou mesos de presó per un delicte d'incendi amb risc per a la vida i lesions, la defensa reclama que s'absolgui l'acusada perquè "ningú ha pogut demostrar que fos ella qui va encendre el foc". De manera subsidiària, la lletrada de la dona ha demanat que se la condemni per un delicte de temptativa d'incendi, ja que considera que no es va arribar a materialitzar el propòsit de cremar la casa.
L'acusada porta prop de dos anys en presó preventiva i el judici ha quedat vist per a sentència.
