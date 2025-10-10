La Policia Local de Vidreres imposa 116 denúncies en controls durant cinc mesos, sobretot per tinença de drogues
El mes de maig és el mes que acumula més denúncies, amb 30
La Policia Local de Vidreres ha interposat 116 denúncies en 65 controls entre cinc mesos, sobretot per tinença de drogues.
L’Ajuntament de Vidreres ha fet públic el balanç de l’activitat de la Policia Local durant els mesos de maig a setembre Les 116 denúncies engloben casos d'infraccions de trànsit i seguretat. Per mesos, la distribució ha estat la següent: maig (11 controls i 30 denúncies), juny (13 controls i 25 denúncies), juliol (9 controls i 11 denúncies), agost (18 controls i 29 denúncies) i setembre (14 controls i 21 denúncies).
Les infraccions més freqüents han estat tinença de drogues (34 casos), no ús del cinturó de seguretat (17) i resultats positius en drogotest (13). Altres sancions destacades inclouen vehicles sense assegurança (10), ITV caducada o insuficient (9), alcoholèmia administrativa (9) i conducció amb carnet no habilitant (9). També s’han registrat denúncies per gir prohibit, patinets sense casc, carnet caducat i incompliments diversos de les indicacions dels agents.
Segons l’Ajuntament, en una nota de premsa, aquest balanç mostra la implicació de la Policia Local de Vidreres amb la seguretat ciutadana i subratlla la importància de realitzar controls regulars per prevenir accidents i mantenir les vies públiques segures. L’ajuntament també recorda a la població la necessitat de respectar les normes de trànsit i agraeix la col·laboració.
