El Blanes Urban Fest 2025 omple la ciutat d’activitats

El festival busca promoure la música, la dansa i l’art urbà

L'actuació de l'artista de Blanes Jordi SB.

Redacció

Blanes

Blanes viu un cap de setmana intens amb el III Blanes Urban Fest 2025 (BUF 2025), que omple la ciutat de música, dansa i art urbà.

El tret de sortida es va donar divendres amb la Batalla de Cançons al Banc dels Músics, dinamitzada per Erol Urbà i Vinnie Kairos, amb la participació de diversos beatmakers locals. A continuació, al Passeig de Mar, els concerts de Jordi SB i Edu Esteve van captivar el públic amb una fusió de ritmes afro i urbans, i els temes més coneguts del cantant de Badalona, semifinalista del programa Eufòria.

La jornada va tenir un petit contratemps quan l’actuació del grup Flashy Ice Cream va haver de suspendre’s temporalment per una avaria al generador elèctric, ja resolta. Els artistes, això no obstant, van aprofitar per interactuar amb els fans amb selfies i fotografies.

Un moment del concert d'Edu Esteve, cantant i compositor de Badalona que es va fer força conegut i popular per la seva intervenció al programa de TV3 'Eufòria'

Prèviament, el festival s’havia encetat amb una Batalla de Cançons al Banc dels Músics, dinamitzada per Erol Urbà i el cantant Vinnie Kairos, que va comptar amb la participació de diversos beatmakers locals i culminà amb la tradicional fotografia de família, on va participar també la regidora de Joventut, Estefanía Romero.

Foto de famíulia dels participants en la Batalla de Cançons de Blanes

La programació d'aquest dissabte inclou el III Concurs de Graffitis des de primera hora del matí, un taller de breakdance a migdia i concerts amb Jhana Beat, Munic HB i Lildami al Passeig de Mar. Paral·lelament, a Nau4 Espai Jove tindran lloc diversos concerts de punk i pop punk, amb grups com Bro Hymns, One Hidden Frame, Xiclet i Bucket.

El III Blanes Urban Fest 2025 està organitzat pels departaments de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Blanes, amb l’objectiu de continuar promovent la música, la dansa, l’art i la cultura urbana entre el públic jove i general, , informa l'ajuntament.

