Emma Puigví (ERC) liderarà una candidatura «transversal» el 2027
L'atual regidora és escollida pel conjunt de la militància en una assemblea local i pren el relleu a Xevi Prat
Redacció
Emma Puigví concorrerà a les eleccions municipals del 2027 a Sant Hilari Sacalm, després de ser escollida aquest divendres al vespre per la militància d’Esquerra Republicana en una assemblea local. L’actual regidora va ser l’única candidatura presentada i va anunciar que liderarà una plataforma transversal, amb persones de diversos àmbits però amb un objectiu comú: impulsar Sant Hilari i defensar els interessos dels veïns i veïnes, informa el partit.
Puigví va afirmar: “Sant Hilari necessita un projecte nou, amb un grup de persones que tingui la voluntat d’impulsar el nostre poble de manera transparent, amb ambició, però sempre de forma coherent i pensant en el futur”. I va afegir: “Tinc la força i la il·lusió per encapçalar aquest projecte, de treballar colze a colze amb tothom qui tingui l’objectiu de millorar Sant Hilari i de defensar els interessos dels seus veïns i veïnes”.
L’actual regidora considera que “el poble fa temps que està abandonat i la sensació general és de crispació. Per això l’objectiu és treballar per presentar un projecte en positiu i renovat”.
Emma Puigví prendrà el relleu a Xevi Prat, que continuarà com a portaveu del Grup Municipal dels republicans fins al final de la legislatura. La nova candidata és regidora des del 2019 i en les dues darreres eleccions municipals havia ocupat el número dos de la llista dels republicans.
Nascuda el 1993 a Sant Hilari, Puigví és graduada en turisme i està vinculada al teixit cultural del municipi, com a presidenta de la Coral Veus Alegres i col·laboradora en altres entitats.
