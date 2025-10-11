Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un motorista en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar

L'accident es va produir divendres al migdia a la pista asfaltada al dipòsit controlat de residus

Lateral d'un helicòpter del SEM / Norma Vidal

ACN / DDG

Lloret de Mar

Un motorista va morir divendres al migdia en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar.

L'accident de trànsit es va produir cap a un quart de dues de la tarda i va mobilitzar la Policia Local de Lloret de Mar, el SEM i els Bombers

El succés va tenir lloc al camí de l'abocador, en una pista asfaltada que connecta la C-63 amb la planta de transvasament i el dipòsit controlat de residus de Lloret.

Per causes que es desconeixen i encara s'investiguen, es va produir una col·lisió frontal entre el camió de brossa i la motocicleta en un estretament de la calçada a la zona de 'les Alegries'.

El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i els agents de la Policia Local van fer-li les maniobres de reanimació (RCP) amb el motorista estava ja inconscient. Malgrat els esforços i l'arribada d'un helicòpter del SEM a la zona, la víctima no va poder superar les ferides i va acabar perdent la vida.

El difunt és un veí de Blanes i treballador de l'empresa de gestió de residus GBI, segons va avançar el digital 'Lloret Gaceta'.

