"En ruta amb els Cabrera": 50 activitats per descobrir el llegat medieval català fins a Sicília
Del 11 d’octubre al 15 de desembre, 25 municipis s’uneixen per promoure patrimoni i cultural
Redacció
El Consell Comarcal de la Selva ha presentat aquesta setmana el programa “En ruta amb els Cabrera”, una iniciativa cultural que oferirà 50 activitats del 11 d’octubre al 15 de desembre a 25 municipis de la Selva, Osona, el Maresme, el Vallès Oriental, la Garrotxa, la Noguera i fins a Sicília. El projecte convida la ciutadania a descobrir el patrimoni material i immaterial de la poderosa nissaga medieval dels vescomtes de Girona-Cabrera.
La programació inclou xerrades, visites guiades, itineraris teatralitzats i exposicions que permetran redescobrir la història d’una de les famílies senyorials més influents de Catalunya i valorar els seus antics dominis. La primera activitat tindrà lloc dissabte 11 d’octubre a l’Esquirol i l’última el 13 de desembre a Mòdica, Sicília, on els Cabrera van ser comtes a finals del segle XIV.
Un dels punts forts del programa és la seva coorganització. Ajuntaments, arxius, museus i entitats culturals han sumat esforços, reforçant el sentiment de pertinença i garantint que les activitats arribin a un públic divers. Destaca especialment el Congrés d’Història “El llegat dels Cabrera, de Catalunya fins a Sicília”, coorganitzat amb el Museu d’Història de Catalunya i el Museu Etnològic del Montseny.
La programació treu profit les capitalitats històriques i nuclis patrimonials vinculats a la nissaga, com Montsoriu, Breda, Hostalric, Blanes, Palafolls, Roda de Ter, Sant Esteve de Palautordera, Àger, Mòdica o Ragusa, oferint un recorregut cultural ampli i divers.
La presentació del programa es va fer a l’Espai Cabrera del Museu Etnològic de La Gabella d’Arbúcies i va comptar amb la participació del vicepresident 3r i responsable de Promoció del Territori del Consell Comarcal de la Selva, Albert Sanz; l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga; la consellera de Turisme, Jenny Pérez, i tècnics i representants dels municipis participants.
En el seu parlament, Albert Sanz va destacar que la programació es caracteritza per la seva diversitat i la voluntat d’arribar a públics molt diferents. Sanz va explicar que “l’objectiu principal és difondre i fer valdre el llegat històric i patrimonial del llinatge dels Cabrera entre la ciutadania dels antics dominis del Vescomtat, tot reforçant el coneixement i la vinculació amb aquest passat comú”. També va subratllar que les activitats “s’han dissenyat amb una clara vocació de proximitat, amb formats accessibles i atractius per a diferents franges d’edat i interessos”.
Per la seva banda, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va assegurar que “Avui és un dia important per a tot més que una agenda d’activitats: és un projecte vertebrador de país, que ens permet redescobrir i fer valdre el llegat històric i patrimonial d’una de les nissagues medievals més influents del territori”. Garriga va recordar que “Fa anys que hi treballem conjuntament amb el Consell Comarcal de la Selva, els municipis i les institucions implicades, i és gràcies a aquest esforç compartit que ara comencem a veure’n els fruits” i que el programa “ens ofereix l’oportunitat d’explicar la nostra història, de reforçar els vincles entre pobles i de donar una nova dimensió cultural i turística al nostre patrimoni”.
El projecte Vescomtat de Cabrera
“En Ruta amb els Cabrera” forma part del projecte Vescomtat de Cabrera, en execució des del 2017 i impulsat pel Consell Comarcal de la Selva amb la participació de 19 municipis de la Selva, el Maresme, Osona i el Vallès Oriental. L’objectiu del projecte és valorar el patrimoni vinculat al vescomtat, crear un relat històric conjunt i promoure culturalment i econòmicament els municipis participants. Actualment, es proposen cinc rutes d’autodescoberta amb més de 50 elements patrimonials que permeten conèixer de prop la vida a l’edat mitjana i el llegat dels Cabrera.
Els municipis implicats són: Anglès, Arbúcies, Blanes, Breda, l’Esquirol, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Osor, Palafolls, Riells i Viabrea, Riudarenes, Roda de Ter, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Santa Maria de Palautordera, Sils i Vidreres.
