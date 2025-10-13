Busquen una dona de 56 anys desapareguda a Caldes de Malavella des de diumenge
L'ajuntament demana la col·laboració ciutadana per localitzar-la
L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha fet una crida urgent a la ciutadania després de la desaparició de Conxi, una dona de 56 anys amb síndrome de Down.
Segons les primeres informacions, la dona va ser vista per última vegada diumenge al vespre, vestida amb un anorac fosc de tres quarts, pantalons i jersei foscos, i portava un bolso de color rosa i una ampolla d’aigua.
Es creu que podria haver-se dirigit cap a l’estació de tren amb direcció Barcelona, tot i que aquesta hipòtesi no s’ha pogut confirmar.
La Policia Local de Caldes de Malavella ha mobilitzat tots els seus efectius en el dispositiu de recerca, i, segons fonts municipals, està previst que en les properes hores s’hi incorporin els Mossos d’Esquadra per reforçar la cerca.
L’Ajuntament demana a qualsevol persona que pugui tenir informació sobre el parador de Conxi que contacti immediatament amb la Policia Local o truqui al 112.
La desapareguda resideix al centre sociosanitari de les Germanes Hospitalàries de Caldes de Malavella, d’on hauria sortit abans de desaparèixer.
