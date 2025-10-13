Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
L'home ha conduït de la C-63 a l'AP-7 passant per l'N-II, i cinc cotxes patrulla també han sofert danys
Deu agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits aquesta matinada de dilluns durant una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar el conductor d'una furgoneta que ha donat positiu en THC i cocaïna. Segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat el cos policial, els fets han tingut lloc cap a dos quarts de quatre i la persecució ha acabat amb la detenció de l'individu, de 29 anys. Tot plegat després que en un control a la C-63 a Lloret, agents hagin donat l'alto a la furgoneta, que en lloc d'aturar-se ha fugit. Diversos cotxes patrulla l'han perseguit fins a Vidreres per la mateixa C-63, l'N-II i l'AP-7, fins que se l'ha aconseguit aturar. Cinc cotxes policials han sofert danys durant el succés.
Un cop se l'ha detingut, els Mossos han fet les proves d'alcoholèmia i drogoaddicció al conductor, que ha donat positiu en THC i cocaïna. Se l'ha detingut per resistència i atemptat contra l'autoritat, conducció temerària i sota els efectes de les drogues i danys.
Pel que fa als agents ferits, han sofert lesions de caràcter lleu, com ara contusions o alguna fuetada cervical.
