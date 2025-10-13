Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues

L'home ha conduït de la C-63 a l'AP-7 passant per l'N-II, i cinc cotxes patrulla també han sofert danys

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu

ACN

Deu agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits aquesta matinada de dilluns durant una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar el conductor d'una furgoneta que ha donat positiu en THC i cocaïna. Segons ha avançat 'El Caso' i ha confirmat el cos policial, els fets han tingut lloc cap a dos quarts de quatre i la persecució ha acabat amb la detenció de l'individu, de 29 anys. Tot plegat després que en un control a la C-63 a Lloret, agents hagin donat l'alto a la furgoneta, que en lloc d'aturar-se ha fugit. Diversos cotxes patrulla l'han perseguit fins a Vidreres per la mateixa C-63, l'N-II i l'AP-7, fins que se l'ha aconseguit aturar. Cinc cotxes policials han sofert danys durant el succés.

Un cop se l'ha detingut, els Mossos han fet les proves d'alcoholèmia i drogoaddicció al conductor, que ha donat positiu en THC i cocaïna. Se l'ha detingut per resistència i atemptat contra l'autoritat, conducció temerària i sota els efectes de les drogues i danys.

Pel que fa als agents ferits, han sofert lesions de caràcter lleu, com ara contusions o alguna fuetada cervical.

TEMES

