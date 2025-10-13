Troben sana i estàlvia la dona desapareguda diumenge a Caldes de Malavella
L’Ajuntament agraeix la col·laboració ciutadana i la tasca dels cossos de seguretat en la seva localització
La Conxi, la dona de 56 anys amb síndrome de Down que havia desaparegut diumenge a Caldes de Malavella, ha aparegut sana i estàlvia, segons ha informat aquest dilluns l’Ajuntament del municipi. En un comunicat difós a les xarxes socials, el consistori ha explicat que la dona és resident del centre de les Germanes Hospitalàries de Caldes de Malavella i ha expressat l’agraïment a totes les persones que han col·laborat en la seva cerca.
En paraules de l’Ajuntament, “la Conxi, resident del centre de Caldes de Malavella Germanes Hospitalàries, ja ha aparegut sana i estalvi. Volem agrair sincerament la col·laboració de tothom que s’ha interessat i ha ajudat en la seva cerca. Gràcies de tot cor”. Segons fonts municipals, la dona ha estat trobada a Sant Boi de Llobregat, on es sospita que podria tenir una germana.
La desaparició s’havia notificat diumenge al vespre, quan la dona va sortir del centre on resideix. L’Ajuntament va activar una crida urgent a la ciutadania i va difondre una descripció detallada per facilitar-ne la localització. Segons aquest primer comunicat, havia estat vista per última vegada amb un anorac fosc de tres quarts, pantalons i jersei foscos, i portava un bolso rosa i una ampolla d’aigua.
