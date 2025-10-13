Vilobí anul·la la Fira de la Llet per la dermatosi nodular bovina
L’Ajuntament i la comissió de l'acte prenen la decisió com a mesura de prevenció i solidaritat amb el sector ramader
La Fira de la Llet de Vilobí d’Onyar, prevista del 16 al 19 d’octubre, no se celebrarà enguany. L’Ajuntament i la comissió organitzadora han decidit anul·lar-la com a mesura de prevenció i solidaritat amb el sector ramader, davant la situació que viu el territori arran dels casos de dermatosi nodular bovina detectats a l’empordà.
L’alcalde, Lluís Salvi, explica que la decisió s’ha pres «després d’una reunió de tres hores entre la comissió i l’Ajuntament per valorar totes les opcions». Segons diu, «fins a última hora volíem tirar-la endavant, però hem considerat que el millor és no fer-la, també com a mostra de suport a la pagesia». Salvi admet que ha estat una decisió «molt difícil» perquè l’organització havia preparat el programa «amb molta il·lusió», però defensa que era «el més responsable en el moment actual». Tot i la suspensió, es mantindran alguns actes puntuals, com els maridatges gastronòmics, l’hora del conte i l’ofici en honor a Sant Galderic, patró dels pagesos. La resta d’activitats, especialment les que implicaven la presència de bestiar o ramaders d’altres punts del país, quedaran anul·lades fins a la propera edició.
En un comunicat conjunt, l’Ajuntament i la Comissió han expressat «tot el suport i ànims als ramaders que pateixen directament les conseqüències d’aquesta malaltia» i han reconegut «la seva feina i esforç constant per tirar endavant les explotacions malgrat les dificultats». També han lamentat haver de cancel·lar una fira «preparada amb molta il·lusió» i han agraït la comprensió de les entitats i veïns que hi col·laboraven.
La Generalitat de Catalunya va confirmar el 6 d’octubre un segon cas de dermatosi nodular contagiosa a la demarcació de Girona, en una granja de Peralada amb 270 caps de bestiar, segons el Ministeri d’Agricultura. Aquest focus s’afegeix al que es va detectar el 3 d’octubre. La dermatosi nodular bovina, tot i no afectar les persones, és una malaltia de sacrifici obligatori que pot causar grans pèrdues econòmiques al sector. El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va informar que ja han començat les vacunacions per immunitzar el bestiar de l’Alt Empordà, la zona més afectada fins ara.
El moment de ser prudents
La Fira de la Llet, que enguany havia d’arribar a la seva 14a edició, s’ha consolidat com una de les cites més destacades del calendari firal de les comarques gironines. L’Ajuntament confia poder reprendre-la l’any vinent «plena de vida i de participació». «Ens sap molt de greu haver de prendre aquesta decisió, però és moment de ser prudents i de donar suport als ramaders», conclou Salvi.
