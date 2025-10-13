Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc múltiple a l'A-2 a Riudellots de la Selva provoca cues

L'accident de trànsit ha consistit un xoc en cadena d'almenys tres vehicles

Un dels cotxes implicats en l'accident de Riudellots.

Un dels cotxes implicats en l'accident de Riudellots. / Captura de vídeo / anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Riudellots de la Selva

L’accident de trànsit ha estat un xoc en cadena que ha implicat almenys tres vehicles. El sinistre s’ha produït cap a dos quarts de vuit del vespre, a l’altura del quilòmetre 706,6 de l’A-2, en sentit Barcelona, dins el terme municipal de Riudellots de la Selva.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers de la Generalitat.

Segons el Servei Català de Trànsit, aquest accident ha coincidit a poca distància amb un altre sinistre, en què només s’hi ha vist implicat un vehicle, fet que ha complicat encara més la circulació a la zona. Els dos sinistres s'han saldat sense ferits.

Ambdós fets han provocat retencions en sentit Barcelona, de prop d'un quilòmetre ja que s'ha tallat un carril de l'A-2 al trànsit.

