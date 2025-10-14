Blanes preveu acabar la reconversió de l'escola Carles Faust en centre formatiu la primera meitat del 2026
Les obres compten amb un pressupost d'1,9 milions d'euros
L'Ajuntament de Blanes preveu enllestir les obres de l'escola Carles Faust per convertir-la en un centre de formació dual al llarg del primer semestre de l'any vinent. La primera fase de les obres va consistir en rehabilitar l'estructura de l'edifici, la coberta i reforçar el sostre. Ara, la segona fase se centra en reformar l'interior de l'antiga escola per millorar l'aïllament tèrmic o l'eficiència energètica. A partir d'aquí, tan sols faltarà el mobiliari i equipament necessari i definir els usos que tindran els terrenys exteriors. La segona fase del projecte compta amb un pressupost d'1,9 milions d'euros que provenen dels fons Next Generation.
L'escola de Carles Faust de Blanes es va construir el 1970 i inicialment tenia dotze aules. De seguida va quedar petita i va quedar en desús quan es va estrenar el nou edifici de l'escola, a prop de l'edificació inicial. Durant uns anys, les aules buides van tenir usos socioculturals. De fet, en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021, l'antiga escola va ser una seu electoral.
Finalment, l'equip de govern de l'Ajuntament de Blanes va decidir destinar aquest equipament a un centre de formació dual. Es tracta d'un edifici on es podran fer cursos i graus de construcció, sociosanitaris, electrònica aplicada a la maquinària, entre d'altres. L'objectiu és descongestionar les aules de l'antiga escola SAFA, on hi ha l'àrea de Promoció de la Ciutat.
Per transformar l'antiga escola en un centre de formació s'ha tirat endavant un projecte de rehabilitació. La primera fase va consistir en rehabilitar l'estructura i ara els treballs se centren en altres aspectes de l'edifici com ara una millora de l'aïllament tèrmic, instal·lar dispositius de protecció solar, plaques fotovoltaiques i renovar el sistema de climatització de tot l'edifici.
A més, les aules seran espais més agraïts i hi haurà un sostre acústic per tal que l'edifici sigui més confortable. Aquest dimarts, l'alcalde de Blanes ha fet una visita d'obres per comprovar com van els treballs. En aquesta visita s'ha anunciat que preveuen acabar el projecte a principis de l'any que ve. A partir d'aquí, caldrà dotar l'edifici amb l'equipament i el mobiliari necessari. L'objectiu és que el centre entri en funcionament el proper curs escolar.
